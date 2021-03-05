ZTE RedMagic 5S

Почти все производители без исключения стараются выделить свои геймерские линейки устройств с помощью агрессивного дизайна. Компания ZTE также пошла по этому пути, но не стала акцентировать внимание только на внешнем виде и мощности, добавив несколько уникальных фишек, среди которых сенсорные триггеры и механические кулеры для охлаждения. Ну а теперь подробно рассказываем, что же представляет собой игровой смартфон RedMagic 5S.

Что снаружи

В категории флагманских мобильных устройств наблюдается определенный творческий ступор в плане дизайнерских решений, а в линейках геймерских устройств можно обнаружить интересные и новые решения. В этом плане RedMagic 5S не подводит, поскольку смотрится он действительно необычно.

ZTE RedMagic 5S

Тыльную сторону закрывает матовая крышка в цвете серебристый металлик. На ней нанесены логотипы Nubia, 5S и Redmagic Ag. Приписка «Ag» здесь присутствует неспроста, поскольку в конструкции системы охлаждения используется компоненты с применением серебра. Модуль камеры выполнен в аккуратной площадке с острыми углами, над ним размещается вспышка, а прямо под ним встроен дополнительный датчик глубины.

ZTE RedMagic 5S

Мне больше всего пришелся по вкусу стальной ободок смартфона придающий веса и массивности устройству. На левой грани смартфона разместились: переключатель игрового режима, вентиляционное отверстие и коннектор для подключения дополнительных аксессуаров. На правой грани: два сенсорных триггера, которые можно использовать для различных действий в играх, решетка вентиляции, клавиша Power и качелька регулировки громкости. К слову у двух последних деталях, когда устройство находится в портретном режиме, то не комфортно контролировать громкость из-за необычного расположения соответствующих элементов. Клавиша включения и отключения также ощущается довольно необычно, в моём случае она попадает под средний палец вместо указательного. Возможно, такое решение обуславливается наличием триггеров в верхней и нижней части. А вот при использовании RedMagic 5S правой рукой кнопки ложатся прямо под большой палец.

ZTE RedMagic 5S

На верхнем торце смартфона имеется разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников. На нижнем торце: слот для двух SIM-карт, отверстие микрофона, порт USB-С и решетка динамика. Устройство довольно массивное, но по этому поводу не стоит особо переживать, учитывая принадлежность к геймерской линейке, а это в свою очередь предполагает, что большую часть времени оно будет использоваться в ландшафтном режиме двумя руками. Все элементы конструкции отлично подогнаны, клавиши с приятным ходом, поэтому возникает ощущение надежности. За безопасность устройства отвечает подэкранный сканер отпечатка пальцев.

Дисплей

Назвать RedMagic 5S безрамочным не получится. Сверху и снизу от дисплея имеются заметные рамки. В верхней части расположены: фронтальная камера, динамик и индикатор состояния. Такое решение можно также списать на принадлежность к игровой серии. В горизонтальном режиме наличие рамок снижает случайные нажатия в играх.

ZTE RedMagic 5S

Смартфон оборудован 6,65-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц. Максимальное разрешение дисплея составляет 1080 х 2340, плотность пикселей — 387 PPI, а соотношение сторон — 19.5:9. Всё это дело с максимальным показателем яркости до 600 кд/м2 защищает стекло Corning Gorilla Glass.

ZTE RedMagic 5S

Разницы между 120 и 144 Гц я не вижу, а вот между 60 Гц и 90/120 Гц целая пропасть. Каждый раз после дисплея с высокой частотой обновления мне довольно проблематично привыкать к 60-герцовым экранам. Они напоминают желе и воспринимаются неестественно. В плане цветопередачи у RedMagic 5S всё в полном порядке, оттенки выглядят насыщенно и контрастно.

Камера

Компания отдала максимальное предпочтение мощности и производительности, а камере уделила недостаточно внимания. Не вижу смысла в осуждении такого подхода, поскольку перед нами в первую очередь геймерский смартфон и только потом уже всё остальное. Основной модуль состоит из трех объективов: основной 64 МП, 8-мегапиксельный широкоугольный и датчик глубины на 2 МП.
При хорошем дневном освещении получаются довольно качественные фотографии, а в условиях со сложным освещением начинаются проблемы. Особенно это хорошо заметно по снижению детализации в тенях и светлых участках снимка. Вечером и в сумерках картинка замыливается и получается тёмной, появляется ощущение, что алгоритмы постобработки недоэкспонируют изображение. Если это предположение окажется верным, то оно может быть исправлено обновлением операционной системы.
Для любителей поэкспериментировать с фотографией камера RedMagic 5S буквально напичкана разнообразными режимами, помимо вполне привычных Pro, «Портрет» и «Ночь», имеются «Мультиэкспозиция», «Рисунок светом», «Электронная диафрагма», «Звездная тропа», «Траектория», съемка в RAW (DNG), «Таймлапс», «Замедленное движение», «Панорама», «Макро» и это еще не всё. Отдельно отмечу съемку видео, поскольку она, на мой взгляд, реализована интереснее, чем фото. Смартфон умеет записывать ролики в 8K, а также в разрешении UHD 4K со скоростью 60 FPS. Настройки камеры позволяют выбирать кодек записываемого ролика: H.264 или H.265. В плане качества видео получается очень хорошим с естественной цветопередачей, но во время съёмки на ходу не хватает оптической стабилизации, цифровая иногда «не проглатывает» всю тряску и вибрации.

Производительность

За быстроту RedMagic 5S отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 при участии 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1 на 128 ГБ. Смартфон работает очень шустро также во многом благодаря хорошо оптимизированной оболочки с плавной анимацией. Приложения запускаются быстро, а во время перелистывания экранов и меню лагов не наблюдается.

ZTE RedMagic 5S

В бенчмарках AnTuTu и Geekbench смартфон набрал 620995 и 3287 (многоядерный тест) соответственно. Со всеми самыми тяжелыми играми RedMagic 5S справляется без проблем. Тестировал устройство в Call of Duty: Mobile и LoL: Wild Rift. На протяжении длительных часовых игровых сессий корпус не нагревается и приятно охлаждает ладони с помощью встроенных кулеров, просадок в FPS я не встречал.

ZTE RedMagic 5S

Активная система охлаждения справляется очень эффективно. Контролировать её работу можно с помощью специального игрового меню, которое активируется с помощью механического переключателя красного цвета, размещенного на левой грани смартфона. Это опция представляет собой лаунчер, где собираются все установленные игры, а также их можно добавить вручную. Здесь же можно найти статистику по игровым сессиям и все необходимые настройки: регулировка вентиляторов, сетевые функции, а также возможность подключения дополнительных аксессуаров. Помимо этого, лаунчер предоставляет быстрый доступ к окну самых востребованных параметров во время игры, а именно кастомизация игровых триггеров, переключение частоты обновления экрана, активации системы активного охлаждения и прочее.

ZTE RedMagic 5S

Работа кулеров не слышна, но если приложить ухо к вентиляционному отверстию, то можно услышать их тоненькое жужжание. По поводу триггеров стоит отметить, что на них можно повесить любое действие. Делается это прямо в игре с помощью вызова окна быстрых параметров игрового пространства (свайпом влево от нижнего торца). Во время игрового процесса разместите на экране виртуальные кнопки L и R на действия, которым будут соответствовать нажатия дополнительных сенсорных клавиш. Я попробовал стандартную раскладку с прицеливанием на левый триггер и стрельбой на правый, оказалось, что это не во всех случаях удобно. Спустя некоторое время я пришел к выводу, что лучше на эти органы управления навесить метание гранат и перезарядку в CoD: Mobile. Такая раскладка мне показалась наиболее эффективной.

ZTE RedMagic 5S

Автономность

Ёмкость аккумулятора RedMagic 5S составляет 4500 мАч. В повседневном режиме смартфон отрабатывает стандартный «световой день» и это при условии, что в большинстве случаев экран работает на частоте 144 Гц. Об этом напоминает специальный индикатор в строке уведомлений. С играми на максималках, в том числе и с активированной системой активного охлаждения, дела обстоят несколько иначе. Смартфона хватает примерно на 4 часа игровых сессий, а потом он начинает проситься на подзарядку.

Технические характеристики
  • Дисплей: 6,65 дюйма, AMOLED с цветовым пространством DCI-P3, частотой обновления 144 Гц, 1080 х 2340, 387 PPI, соотношение сторон 19,5:9, Corning Gorilla Glass
  • Процессор: Snapdragon 865
  • Память: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 на 128 ГБ
  • Сеть: Wi-F 6 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, 5G, 4G
  • Основная камера: 64 МП (Sony IMX686), 8 МП (HI846), датчик глубины 2 МП
  • Фронтальная камера: 8 МП
  • Аккумулятор: 4500 мАч с адаптером 18 Вт (в комплекте)
  • Материалы корпуса: стекло и металл
  • Габариты: 168х78х9.75 мм, 218 грамм

Выводы

ZTE RedMagic 5S — один из самых интересных смартфонов в категории игровых устройств. При стоимости в 49 990 рублей он предлагает впечатляющий набор характеристик, среди которых экран с частотой обновления 144 Гц, система активного охлаждения, дополнительные триггеры для игр, а также интересный дизайн. Отмечу, что пользователям, которые в смартфонах в первую очередь ценят возможности фотосъемки, стоит обратить внимание на конкурирующие устройства в той же ценовой категории. Всеми остальными характеристиками RedMagic 5S определенно заинтересует любителей мобильного гейминга и мощной начинки.


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