Что снаружи

Дисплей

Камера

















































Производительность

Автономность

Технические характеристики

Дисплей : 6,65 дюйма, AMOLED с цветовым пространством DCI-P3, частотой обновления 144 Гц, 1080 х 2340, 387 PPI, соотношение сторон 19,5:9, Corning Gorilla Glass

: 6,65 дюйма, AMOLED с цветовым пространством DCI-P3, частотой обновления 144 Гц, 1080 х 2340, 387 PPI, соотношение сторон 19,5:9, Corning Gorilla Glass Процессор : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Память : 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 на 128 ГБ

: 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 на 128 ГБ Сеть : Wi-F 6 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, 5G, 4G

: Wi-F 6 2x2 MIMO, Bluetooth 5.1, 5G, 4G Основная камера : 64 МП (Sony IMX686), 8 МП (HI846), датчик глубины 2 МП

: 64 МП (Sony IMX686), 8 МП (HI846), датчик глубины 2 МП Фронтальная камера : 8 МП

: 8 МП Аккумулятор : 4500 мАч с адаптером 18 Вт (в комплекте)

: 4500 мАч с адаптером 18 Вт (в комплекте) Материалы корпуса : стекло и металл

: стекло и металл Габариты: 168х78х9.75 мм, 218 грамм

Выводы







Почти все производители без исключения стараются выделить свои геймерские линейки устройств с помощью агрессивного дизайна. Компания ZTE также пошла по этому пути, но не стала акцентировать внимание только на внешнем виде и мощности, добавив несколько уникальных фишек, среди которых сенсорные триггеры и механические кулеры для охлаждения. Ну а теперь подробно рассказываем, что же представляет собой игровой смартфон RedMagic 5S.В категории флагманских мобильных устройств наблюдается определенный творческий ступор в плане дизайнерских решений, а в линейках геймерских устройств можно обнаружить интересные и новые решения. В этом плане RedMagic 5S не подводит, поскольку смотрится он действительно необычно.Тыльную сторону закрывает матовая крышка в цвете серебристый металлик. На ней нанесены логотипы Nubia, 5S и Redmagic Ag. Приписка «Ag» здесь присутствует неспроста, поскольку в конструкции системы охлаждения используется компоненты с применением серебра. Модуль камеры выполнен в аккуратной площадке с острыми углами, над ним размещается вспышка, а прямо под ним встроен дополнительный датчик глубины.Мне больше всего пришелся по вкусу стальной ободок смартфона придающий веса и массивности устройству. На левой грани смартфона разместились: переключатель игрового режима, вентиляционное отверстие и коннектор для подключения дополнительных аксессуаров. На правой грани: два сенсорных триггера, которые можно использовать для различных действий в играх, решетка вентиляции, клавиша Power и качелька регулировки громкости. К слову у двух последних деталях, когда устройство находится в портретном режиме, то не комфортно контролировать громкость из-за необычного расположения соответствующих элементов. Клавиша включения и отключения также ощущается довольно необычно, в моём случае она попадает под средний палец вместо указательного. Возможно, такое решение обуславливается наличием триггеров в верхней и нижней части. А вот при использовании RedMagic 5S правой рукой кнопки ложатся прямо под большой палец.На верхнем торце смартфона имеется разъем 3,5 мм для подключения проводных наушников. На нижнем торце: слот для двух SIM-карт, отверстие микрофона, порт USB-С и решетка динамика. Устройство довольно массивное, но по этому поводу не стоит особо переживать, учитывая принадлежность к геймерской линейке, а это в свою очередь предполагает, что большую часть времени оно будет использоваться в ландшафтном режиме двумя руками. Все элементы конструкции отлично подогнаны, клавиши с приятным ходом, поэтому возникает ощущение надежности. За безопасность устройства отвечает подэкранный сканер отпечатка пальцев.Назвать RedMagic 5S безрамочным не получится. Сверху и снизу от дисплея имеются заметные рамки. В верхней части расположены: фронтальная камера, динамик и индикатор состояния. Такое решение можно также списать на принадлежность к игровой серии. В горизонтальном режиме наличие рамок снижает случайные нажатия в играх.Смартфон оборудован 6,65-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц. Максимальное разрешение дисплея составляет 1080 х 2340, плотность пикселей — 387 PPI, а соотношение сторон — 19.5:9. Всё это дело с максимальным показателем яркости до 600 кд/м2 защищает стекло Corning Gorilla Glass.Разницы между 120 и 144 Гц я не вижу, а вот между 60 Гц и 90/120 Гц целая пропасть. Каждый раз после дисплея с высокой частотой обновления мне довольно проблематично привыкать к 60-герцовым экранам. Они напоминают желе и воспринимаются неестественно. В плане цветопередачи у RedMagic 5S всё в полном порядке, оттенки выглядят насыщенно и контрастно.Компания отдала максимальное предпочтение мощности и производительности, а камере уделила недостаточно внимания. Не вижу смысла в осуждении такого подхода, поскольку перед нами в первую очередь геймерский смартфон и только потом уже всё остальное. Основной модуль состоит из трех объективов: основной 64 МП, 8-мегапиксельный широкоугольный и датчик глубины на 2 МП.При хорошем дневном освещении получаются довольно качественные фотографии, а в условиях со сложным освещением начинаются проблемы. Особенно это хорошо заметно по снижению детализации в тенях и светлых участках снимка. Вечером и в сумерках картинка замыливается и получается тёмной, появляется ощущение, что алгоритмы постобработки недоэкспонируют изображение. Если это предположение окажется верным, то оно может быть исправлено обновлением операционной системы.Для любителей поэкспериментировать с фотографией камера RedMagic 5S буквально напичкана разнообразными режимами, помимо вполне привычных Pro, «Портрет» и «Ночь», имеются «Мультиэкспозиция», «Рисунок светом», «Электронная диафрагма», «Звездная тропа», «Траектория», съемка в RAW (DNG), «Таймлапс», «Замедленное движение», «Панорама», «Макро» и это еще не всё. Отдельно отмечу съемку видео, поскольку она, на мой взгляд, реализована интереснее, чем фото. Смартфон умеет записывать ролики в 8K, а также в разрешении UHD 4K со скоростью 60 FPS. Настройки камеры позволяют выбирать кодек записываемого ролика: H.264 или H.265. В плане качества видео получается очень хорошим с естественной цветопередачей, но во время съёмки на ходу не хватает оптической стабилизации, цифровая иногда «не проглатывает» всю тряску и вибрации.За быстроту RedMagic 5S отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 при участии 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителя UFS 3.1 на 128 ГБ. Смартфон работает очень шустро также во многом благодаря хорошо оптимизированной оболочки с плавной анимацией. Приложения запускаются быстро, а во время перелистывания экранов и меню лагов не наблюдается.В бенчмарках AnTuTu и Geekbench смартфон набрал 620995 и 3287 (многоядерный тест) соответственно. Со всеми самыми тяжелыми играми RedMagic 5S справляется без проблем. Тестировал устройство в Call of Duty: Mobile и LoL: Wild Rift. На протяжении длительных часовых игровых сессий корпус не нагревается и приятно охлаждает ладони с помощью встроенных кулеров, просадок в FPS я не встречал.Активная система охлаждения справляется очень эффективно. Контролировать её работу можно с помощью специального игрового меню, которое активируется с помощью механического переключателя красного цвета, размещенного на левой грани смартфона. Это опция представляет собой лаунчер, где собираются все установленные игры, а также их можно добавить вручную. Здесь же можно найти статистику по игровым сессиям и все необходимые настройки: регулировка вентиляторов, сетевые функции, а также возможность подключения дополнительных аксессуаров. Помимо этого, лаунчер предоставляет быстрый доступ к окну самых востребованных параметров во время игры, а именно кастомизация игровых триггеров, переключение частоты обновления экрана, активации системы активного охлаждения и прочее.Работа кулеров не слышна, но если приложить ухо к вентиляционному отверстию, то можно услышать их тоненькое жужжание. По поводу триггеров стоит отметить, что на них можно повесить любое действие. Делается это прямо в игре с помощью вызова окна быстрых параметров игрового пространства (свайпом влево от нижнего торца). Во время игрового процесса разместите на экране виртуальные кнопки L и R на действия, которым будут соответствовать нажатия дополнительных сенсорных клавиш. Я попробовал стандартную раскладку с прицеливанием на левый триггер и стрельбой на правый, оказалось, что это не во всех случаях удобно. Спустя некоторое время я пришел к выводу, что лучше на эти органы управления навесить метание гранат и перезарядку в CoD: Mobile. Такая раскладка мне показалась наиболее эффективной.Ёмкость аккумулятора RedMagic 5S составляет 4500 мАч. В повседневном режиме смартфон отрабатывает стандартный «световой день» и это при условии, что в большинстве случаев экран работает на частоте 144 Гц. Об этом напоминает специальный индикатор в строке уведомлений. С играми на максималках, в том числе и с активированной системой активного охлаждения, дела обстоят несколько иначе. Смартфона хватает примерно на 4 часа игровых сессий, а потом он начинает проситься на подзарядку.ZTE RedMagic 5S — один из самых интересных смартфонов в категории игровых устройств. При стоимости в 49 990 рублей он предлагает впечатляющий набор характеристик, среди которых экран с частотой обновления 144 Гц, система активного охлаждения, дополнительные триггеры для игр, а также интересный дизайн. Отмечу, что пользователям, которые в смартфонах в первую очередь ценят возможности фотосъемки, стоит обратить внимание на конкурирующие устройства в той же ценовой категории. Всеми остальными характеристиками RedMagic 5S определенно заинтересует любителей мобильного гейминга и мощной начинки.