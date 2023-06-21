ZTE выпустила очень дешёвый игровой смартфон





Компания ZTE выпустила смартфон Nubia Neo 5G. Он позиционируется как игровое устройство (что заметно уже по дизайну), хотя стоит гораздо дешевле конкурентов от других производителей.



Nubia Neo 5G получил оформление с отсылкой к «Трансформерам» и относительно неплохую начинку. В смартфоне используется IPS-экран диагональю 6,6 дюйма с разрешением 2408×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Unisoc T820, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель объёмом 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой от адаптера мощностью 22,5 Вт. Фронтальная камера 8-мегапиксельная, а основная камера состоит из двух сенсоров: главный 50 Мп и датчик глубины 2 Мп. Из других особенностей новинки — наличие 3,5-мм аудиовыхода, чип NFC для бесконтактных платежей и модуль 5G.



Что касается чипа Unisoc T820, устройства с ним набирают в AnTuTu почти 500 тысяч баллов, что можно считать вполне неплохим показателем. У современных флагманов с процессорами Qualcomm и MediaTek производительность в этом бенчмарке, конечно, выше — около 1-1,3 миллиона баллов.



ZTE будет продавать Nubia Neo 5G примерно за 200 долларов (около 17 тысяч рублей). В скором времени этот смартфон можно будет приобрести на различных площадках, в том числе в официальном магазине бренда Nubia на AliExpress.

