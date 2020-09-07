

















Дисплей: 1,3 дюйма, TFT IPS, 240×240 точек (с сенсорной областью для управления)

Чипсет: NRF52832 QFAA

Память: 64 КБ ОЗУ, 32 МБ ПЗУ

Аккумулятор: литий-полимерный 170 мАч, зарядка от порта USB, время зарядки около 3 часов

Класс защиты от пыли и влаги: IP67

Возможности подключения: Bluetooth 4.0

Приложение: Da Fit

Габариты: 36×40,5×10,5 мм

Вес: 43 г

Цвет корпуса: чёрный

Датчики: акселерометр, пульсометр

Основные функции: запись упражнений (подсчет шагов, расстояния и калорий), режим упражнений, push-сообщения, хранение информации, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, секундомер, управление фотографиями, управление музыкой, поддержка 13 языков

Основной корпус — пластик + алюминиевый сплав; браслет — термопластичный эластомер + нержавеющая сталь

Размер браслета: общая длина 230 мм, регулируемая длина 120-200 мм

Цвет браслета: чёрный

Российское подразделение компании ZTE анонсировало умные часы ZTE Y8. Это первое устройство ZTE в этой категории для российского рынка. Устройство адресовано пользователям, которые заботятся о здоровье. Смарт-часы отслеживают сердечный ритм, ведут подсчет шагов и пройденного расстояния, отображают количество потраченных калорий. Данные обновляются в режиме реального времени, поэтому пользователь сможет мониторить основные показатели прямо во время тренировки. Собранная информация хранится в приложении и доступна в виде статистики: к примеру, владелец устройства может отследить частоту сердцебиения в течение дня. Часы также мониторят фазы сна, помогая скорректировать режим для качественного отдыха.Смарт-часы облегчают управление входящими звонками, сообщениями (в том числе через социальные сети), музыкой, фотографиями. Они напомнят о телефонном разговоре и других запланированных событиях мягкой вибрацией. Удобный дисплей с диагональю 1,3» отображает всю необходимую информацию, не делая устройство слишком громоздким. Новинка защищена по стандарту IP67, поэтому не боится влаги и пыли.Умные часы ZTE Y8 совместимы с любым смартфоном, работающим на Android версии 5.1 или iOS версии 8.0 и выше. Они поддерживают Bluetooth четвертого поколения и обладают 32 МБ встроенной памяти. Одного заряда аккумулятора хватает на 6—8 дней активного использования или 20 дней в режиме ожидания. Новинка доступна в чёрном корпусе с ремешком чёрного цвета.ZTE Y8 появились в продаже в сети магазинов «Связной» по цене 3490 рублей.





