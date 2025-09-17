«Звезда шоу»: первые впечатления от iPhone 17

Авторитетные издания протестировали новый iPhone 17 и, судя по всему, остались довольны проделанной в Apple работой.
The Verge считает, что iPhone 17 буквально меняет правила игры:
«Дисплей iPhone 17 схож с Pro-версиями этого года. И самое примечательное то, что iPhone 17 наконец-то получил Always on Display. Функция работает точно так же, как и на «прошках» — экран показывает тусклую версию ваших обоев, виджетов, часов и уведомлений. Возможность быстро получить информацию с экрана чрезвычайно удобна и делает устройство значительно полезнее».
Авторы TechRadar больше всего восхитились экраном, назвав iPhone 17 «звездой шоу»:
«Да, 6,3-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR в iPhone 17 теперь поддерживает ProMotion, он делает скролинг плавным в играх, потоковой передаче, общей навигации, подстраиваясь от 1 до 120 Гц в зависимости от того, что вы делаете. iPhone 16, 15 и 14 ограничивались частотой 60 Гц, что не было большой проблемой, если вы не переходили с устройства с частотой 120 Гц. Это действительно хорошее обновление.
Совокупность ProMotion, Always on Display и увеличенная диагональ обеспечивают отличный опыт, и это главная ценность экрана. А защита Ceramic Shield 2 делает его в три раза более устойчивым к царапинам, чем iPhone 16 — это победа, особенно если вы склонны ранять свой iPhone.
Также iPhone 17 оснащен двумя задними камерами по 48 МП — это значительно лучше в сравнении с 12 МП сверхширокоугольным объективом в iPhone 16».
В CNET похвалили обновления камеры и отметили, что новые функции позволяют iPhone 17 доминировать над iPhone Air:
«Приятно иметь больше возможностей фотосъемки на менее дорогой модели iPhone, поскольку iPhone Air не может делать фотографии в 0,5 или видео в кинематографическом режиме. Как и iPhone Air, базовый iPhone 17 имеет телевик с двукратным увеличением и высокий уровнем детализации. По умолчанию фотографии имеют разрешение на 24 МП, но вы можете переключиться на 48 МП, чтобы добиться более высокого качества.
iPhone 17 оснащен 8 ГБ оперативной памяти — меньше всех новых iPhone — и базовым процессором Apple A19 в связке с шестиядерным процессором, пятиядерной графикой и нейронным движком Apple. Ядра графического процессора также имеют собственный нейронный ускоритель, который, по словам Apple, повышает способность чипа обрабатывать ИИ-вычисления».
Издание PC Mag также остались под впечатлением от «базовой» модели:
«Я провел ряд тестов, чтобы увидеть, как iPhone 17 справляется с конкурентами, в том числе и из своей линейки. Удивительно, но он работает немного быстрее, чем iPhone Air и меньше греется при нагрузке. Между тем, iPhone Pro работают примерно на 10% быстрее, что не такая большая разница, чем я ожидал.
iPhone 17 похоронил процессор Tensor G5 в Pixel 10 в тестировании. И хотя Google говорит нам о создании своих чипов для выполнения ИИ-задач, показатели бенчмарков хорошими не назовешь. Чип A19 также превзошел Snapdragon 8 Elite для Galaxy S25 по производительности, хотя и отстал по части графики.
В итоге, мощности A 19 в iPhone 17 более чем достаточно для выполнения повседневных задач, работы всех приложений, в том числе с Apple Intelligence. Во время тестов у смартфона не было проблем ни с генерацией изображений, ни с созданием новых Genmoji, ни с поддержкой инструментов редактирования».
Также Apple заявляла, что iPhone 17 преуспел в автономности. Издание Tom’s Guide выяснили, так ли это:
«Наш тест на разрядку батареи показал улучшение, но незначительное. Время работы составляет 12 часов 47 минут, что на 34 минуты лучше, чем у iPhone 16. С другой стороны стоит помнить, что экран iPhone 17 стал больше.
Приятно, что Apple повысила скорость зарядки iPhone 17: проводная зарядка мощностью 35 Вт заполняет батарею до 39% за 15 минут, и до 71% за 30 минут. Это заметное улучшение по сравнению с iPhone 16, но Apple не остановилась на этом, поскольку она также добавила поддержку зарядки 25 Вт Qi 2.2».
Ранее мы рассказывали, какое впечатление на специалистов произвел ультратонкий iPhone Air.