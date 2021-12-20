Осенью этого года под брендом Marshall были представлены две модели беспроводных наушников — Motif A.N.C. и Minor III. Мы обстоятельно послушали оба гаджета, но сначала расскажем подробно о первой модели с системой активного шумоподавления и беспроводной зарядкой. Так что же скрывается под этой рок-оболочкой?
ДизайнВнешний вид Marshall Motif A.N.C. производит самое яркое впечатление. Корпус зарядного футляра отделан под кожу, а хорошо заметный логотип бренда и текстурированные ножки наушников вряд ли кого-либо оставят равнодушным, ну а теперь обо всём по порядку.
Форм-фактор кейса напоминает AirPods Pro. Он такой же компактный и почти не ощущается в кармане. На нижнем торце размещен порт для зарядки USB-С. Под табличкой с логотипом Marshall расположены индикатор состояния и кнопка сопряжения с очень приятной текстурой. Также стоит отметить, что под спинкой кейса помещены контакты для беспроводной зарядки по стандарту Qi.
Мне понравился механизм крышки. Он открывается с приятным усилием, а за счет плотной отделки под кожу материал воспринимается плотным и надежным, в отличие от некоторых конкурентов с тончайшим пластиком. Закрывается кейс с глухим хлопком — это еще одно, на мой взгляд, преимущество конструкции.
Внутри футляра Marshall Motif A.N.C. наушники прочно удерживаются магнитными креплениями. Во время тестирования я переворачивал его «вверх ногами» и тряс. Наушники остаются на своем месте без каких-либо попыток выскользнуть.
Ножки наушников не длинные, поэтому они не свисают небрежно ниже ушей. На внешней поверхности нанесен логотип Marshall — заглавная буква «М». Отдельный кайф — текстурированное покрытие ножки. Смотрится такое решение очень необычно, а еще оно вызывает приятные тактильные ощущения.
Форм-фактор Marshall Motif A.N.C. в первую очередь про удобство. Наушники удобно разместились в моих ушах с первого раза без всяких подкручиваний, смены амбушюр и прочих танцев с бубном. Бренду отдельное спасибо за это.
Наушники комфортно и надежно сидят в ушной раковине. Они мне показались очень легкими. На протяжении довольно длительных сессий прослушивания Marshall Motif A.N.C. практически не ощущаются. Я тестировал их от 1 до 3 часов непрерывного воспроизведения — уши не устают.
Из важных особенностей конструктива стоит отметить наличие защиты. Корпус наушников защищен по стандарту IPX5, а кейс — по IPX4.
Функциональность: эффективность и минимализмУправление функциональностью Marshall Motif A.N.C. происходит с помощью фирменного приложения для iOS и Android. Во время первого запуска программа расскажет, как правильно подключить наушники к смартфону.
Порадовал подход Marshall к функциональности приложения. В нем собраны только важные возможности без всяких избыточных фич, которые практически не используются пользователям. После первоначального подключения на Motif A.N.C. прилетело обновление прошивки. Процесс скачивания и установки занял чуть менее 10 минут.
На главном экране приложения отображается изображение Marshall Motif A.N.C. Чуть ниже переключатель между активным шумоподавлением и функцией «Прозрачность», позволяющей слышать все окружающие звуки и общаться с собеседниками, не вынимая наушников из ушей.
Набор настроек небольшой, но эффективный:
- Эквалайзер — позволяет настраивать звучание с помощью встроенных предустановок, а вот вручную подвигать ползунки не получится.
- Сенсорное управление — можно включить или отключить этот параметр, а также переназначить функции на длинные тапы по левому или правому наушнику. В остальном управление довольно стандартное — короткое нажатие приостанавливает или продолжает воспроизведение, двойное переключает трек.
- Контроль шума — здесь с помощью ползунков можно настроить уровень шумодава и «прозрачности».
- Звуки взаимодействия — включение или отключение звуковых уведомлений.
Звучание и шумоподавлениеЗвучат Marshall Motif A.N.C. хорошо, но без откровений. Есть у продуктов бренда фирменное и узнаваемое звучание. Стандартная предустановка Marshall в эквалайзере обеспечивает довольно широкую и объемную сцену. Мне очень понравилась частотная расстановка, благодаря которой хорошо слышен весь спектр инструментов в композиции.
Особенно хорошо в наушниках воспроизводится инструментальная музыка. Так, например, я очень сильно кайфанул с Bleed от Meshuggah и с «корновского» Bag for Me. Впрочем, с электронными жанрами тоже полный порядок. Мой плейлист, на котором я тестирую все новые наушники можно забрать здесь.
Наконец-то мне попался нормальный шумодав. Во время прогулки улица не лезет в воспроизведение. Со включенной системой активного шумоподавления гул проезжающих автомобилей не слышен от слова совсем. А вот в транспорте пока не удалось протестировать функцию. На конец декабря у меня запланирован авиаперелет — возьму эти наушники с собой и дополню этот абзац в случае, если шумодав не справится.
АвтономностьMarshall заявляет до 6 часов воспроизведения без шумодава и до 26 с зарядным кейсом. На деле полного заряда наушников со включённой системой активного шумоподавления хватает на чуть более 4 часов. Стоит отметить, что, возможно, на этот показатель повлияло прослушивание на улице, а там сейчас низкая температура.
Без шумодава проверять не стал, поскольку если эта функция в наличии, то она у меня включена по дефолту на всех наушниках. На полноценную зарядку кейса и наушников ушло чуть менее 3 часов, а вот 15 минут в футляре дают наушникам около часа воспроизведения.
Технические характеристики
- Bluetooth: 5.2
- Кодеки: SBC, AAC
- Диапазон частот: от 20 Гц до 20 кГц
- Защита: IPX4, IPX5
- Разъем для зарядки: USB-C
- Диаметр мембраны: 1 мм
- Количество драйверов: 1
- Беспроводная зарядка: qi
- Сопротивление: 16 Ом
- Гарантия: 1 год
Вместо вывода
В первую очередь Marshall Motif A.N.C. — имиджевая модель, но на интересном дизайне их достоинства не заканчиваются. Сстоимость наушников составляет 17 990 рублей. За этот ценник производитель предлагает достойное звучание, защиту, эффективную систему шумоподавления и набор нужных функций.
Поскольку имиджевая составляющая в Marshall Motif A.N.C. неотъемлемая часть, их можно смело рассматривать в качестве презента людям, которые имеют дело со звуком и музыкой, или знакомы с продуктами Marshall из профессионального сегмента. Как минимум, их не оставит без эмоций зарядный кейс, напоминающий внешне гитарный комбик.
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