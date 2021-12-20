На Avito продают место в очереди за iPhone 13

Сколько нужно работать и не есть, чтобы накопить на iPhone 13 в разных странах

Цены на все айфоны в одной табличке — с 2007 по 2021 годы

В центре Москвы выстроилась очередь за iPhone 13

Всем депутатам Госдумы выдадут дешёвые китайские смартфоны

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