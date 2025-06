22 факта об игре «Ведьмак 4», которые вы могли не знать

Чем «Ведьмак 4» связал Цири и Роберта Паттинсона, как фанаты игры проспали скрытую подсказку от «хоббитов» и почему нужно быть очень внимательным, когда ведьмачка погибнет в конце игры. Чем «Ведьмак 4» связал Цири и Роберта Паттинсона, как фанаты игры проспали скрытую подсказку от «хоббитов» и почему нужно быть очень внимательным, когда ведьмачка погибнет в конце игры. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Собрали все самое интересное, что известно об игре The Witcher IVОфициальный анонс The Witcher 4 состоялся 13 декабря 2024 года на The Game Awards. Над роликом трудилась студия Platige Image. Вместе с презентацией дебютного трейлера, руководитель проекта Себастьян Калемба объявил о новой главе по вселенной «Ведьмака», главным героем которой стала Цири — приемная дочь Геральта.CD Project RED «пересадили» игру с движка redENGINE на собственную сборку Unreal Engine 5. Разработка ведется для ПК и консолей.Решение сделать Цири главным персонажем «Ведьмака 4» было сделано за девять лет до анонса игры.Дак Кокл, подаривший голос главному герою серии, случайно проболтался об участии Геральта в новой части. Вскоре с актером связались CDPR и попросили много не болтать о проекте. Подробности появления ведьмака держаться в секрете.По сюжету The Witcher 4 Цири столкнется с «особыми обстоятельствами», которые позволят ей пройти испытание травами и стать настоящим охотником на чудовищ. Такой информацией поделился геймдиректор Себастьян Калемба в ответ на волну вопросов, как новая героиня может пить зелья и почему у нее кошачий взгляд.Несмотря на смену протагониста, CDPR обещают сохранить каноничный мир «Ведьмака», созданный Анджеем Сапковским в книгах. Также игра не будет отходить от событий, произошедших ранее в серии видеоигр.Над созданием игры трудится свыше 400 специалистов. Сто из них принимали участие в разработке первых двух частей.Активная разработка The Witcher 4 началась в ноябре 2024 года. Чтобы не повторять ошибок Cyberpunk 2077, игра с самого начала тестируется как на ПК, так и на консолях.Дизайнер CDPR Циан Махер подтвердил наличие нескольких концовок в будущей игре. В одной из них Цири погибает, однако ее смерть будет ложной. Намек на это смогут заметить только самые внимательные игроки.В «Ведьмаке IV» будет Гвинт.В конце ноября 2024 года Себастьян Калемба опубликовал изображение монет с тайным посланием. Символы было так сложно разобрать, что геймдизайнер дал подсказку игрокам. На отдельном снимке были слова, написанные руническим языком Толкина, автора саги «Властелин колец»: «Проходят дни и ночи, но кровь остается прежней».После релиза дебютного трейлера выяснилось, что изображение на монете символично повторяет сцену входа Цири в пещеру Баука.Цири, подобно Геральту, сможет заводить романы со второстепенными персонажами. Отношения будут столь же глубокими, как и в предыдущих сериях.Мир «Ведьмака» продолжит исследовать сложные темы, в числе которых расизм и половое неравенство. Это объясняется жесткими нравами эпохи средневековья и раннего Ренессанса.Разработчики нового «Ведьмака» посчитали боевку «Дикой охоты» откровенно слабым элементом, и обещали значительные улучшения, учитывая пожелания фанатов.По словам разработчиков, NPC в игре станут максимально реалистичными: их внешность, мимика, поведение, каждый житель разных деревень будет уникален, а истории и суеверия станут культурной основой разных регионов.Мрачную и тягучую атмосферу авторы дебютного трейлера The Witcher 4 черпали из фильмов «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой и «Маяк» с Робертом Паттинсоном от студии A24.Над основным сюжетом работает Адам Бадовски, ранее написавший историю к первому «Ведьмаку».Новичкам студии, которые ныне работают над The Witcher 4, дали потренироваться в создании квестов для третьего «Ведьмака». Оценить их работу можно пройдя второстепенное задание «В тени вечного огня», добавленное с обновлением 4.0 в 2022 году.Финансовый директор CDPR Петр Нелюбович заявил, что раньше 2027 года «Ведьмак 4» не выйдет.Первый трейлер The Witcher IV заслужил награду на ADC Annual Awards — престижной премии посвященной архитектуре, художественной фотографии, дизайну и другим сферам творчества. Ролик представлялся в категории «Видеоигры/Маркетинг /Трейлер».В рамках презентации State of Unreal, команда CD Project RED представила второй трейлер и технодемо на движке Unreal Engine 5.6.Одним из самых жарких споров стала не только замена Геральта, но и сама внешность Цири. Фанаты бросились обвинять CDPR в склонности к «повесточке», а между тем пристально следили за каждым изменением героини. Есть догадки, что авторы все же решили добавить женственности персонажу.Так Цирилла представилась игрокам в дебютном трейлере.Таким изображением «проджекты» поздравили игроков в канун нового года.Этот кадр мелькнул в дневниках разработчиков.И наконец образ ведьмачки из последнего трейлера.С одной стороны в образах можно уловить разницу, с другой — большинство материалов слишком различаются по характеру: синематик, нарисованный арт, концепт и вновь синематик.Также стоит вспомнить «Дикую охоту», где вступительный ролик, что ранее был трейлером. В нем персонажи Геральта и Йеннифер кардинально отличаются от образов в самой игре.