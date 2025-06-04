22 факта об игре «Ведьмак 4», которые вы могли не знать

Чем «Ведьмак 4» связал Цири и Роберта Паттинсона, как фанаты игры проспали скрытую подсказку от «хоббитов» и почему нужно быть очень внимательным, когда ведьмачка погибнет в конце игры.
1. Официальный анонс The Witcher 4 состоялся 13 декабря 2024 года на The Game Awards. Над роликом трудилась студия Platige Image. Вместе с презентацией дебютного трейлера, руководитель проекта Себастьян Калемба объявил о новой главе по вселенной «Ведьмака», главным героем которой стала Цири — приемная дочь Геральта.
2. CD Project RED «пересадили» игру с движка redENGINE на собственную сборку Unreal Engine 5. Разработка ведется для ПК и консолей.
3. Решение сделать Цири главным персонажем «Ведьмака 4» было сделано за девять лет до анонса игры.
4. Дак Кокл, подаривший голос главному герою серии, случайно проболтался об участии Геральта в новой части. Вскоре с актером связались CDPR и попросили много не болтать о проекте. Подробности появления ведьмака держаться в секрете.
5. По сюжету The Witcher 4 Цири столкнется с «особыми обстоятельствами», которые позволят ей пройти испытание травами и стать настоящим охотником на чудовищ. Такой информацией поделился геймдиректор Себастьян Калемба в ответ на волну вопросов, как новая героиня может пить зелья и почему у нее кошачий взгляд.
6. Несмотря на смену протагониста, CDPR обещают сохранить каноничный мир «Ведьмака», созданный Анджеем Сапковским в книгах. Также игра не будет отходить от событий, произошедших ранее в серии видеоигр.
7. Над созданием игры трудится свыше 400 специалистов. Сто из них принимали участие в разработке первых двух частей.
8. Активная разработка The Witcher 4 началась в ноябре 2024 года. Чтобы не повторять ошибок Cyberpunk 2077, игра с самого начала тестируется как на ПК, так и на консолях.
9. Дизайнер CDPR Циан Махер подтвердил наличие нескольких концовок в будущей игре. В одной из них Цири погибает, однако ее смерть будет ложной. Намек на это смогут заметить только самые внимательные игроки.
10. В «Ведьмаке IV» будет Гвинт.
11. В конце ноября 2024 года Себастьян Калемба опубликовал изображение монет с тайным посланием. Символы было так сложно разобрать, что геймдизайнер дал подсказку игрокам. На отдельном снимке были слова, написанные руническим языком Толкина, автора саги «Властелин колец»: «Проходят дни и ночи, но кровь остается прежней».
После релиза дебютного трейлера выяснилось, что изображение на монете символично повторяет сцену входа Цири в пещеру Баука.
12. Цири, подобно Геральту, сможет заводить романы со второстепенными персонажами. Отношения будут столь же глубокими, как и в предыдущих сериях.
13. Мир «Ведьмака» продолжит исследовать сложные темы, в числе которых расизм и половое неравенство. Это объясняется жесткими нравами эпохи средневековья и раннего Ренессанса.
14. Разработчики нового «Ведьмака» посчитали боевку «Дикой охоты» откровенно слабым элементом, и обещали значительные улучшения, учитывая пожелания фанатов.
15. По словам разработчиков, NPC в игре станут максимально реалистичными: их внешность, мимика, поведение, каждый житель разных деревень будет уникален, а истории и суеверия станут культурной основой разных регионов.
16. Мрачную и тягучую атмосферу авторы дебютного трейлера The Witcher 4 черпали из фильмов «Ведьма» с Аней Тейлор-Джой и «Маяк» с Робертом Паттинсоном от студии A24.
17. Над основным сюжетом работает Адам Бадовски, ранее написавший историю к первому «Ведьмаку».
18. Новичкам студии, которые ныне работают над The Witcher 4, дали потренироваться в создании квестов для третьего «Ведьмака». Оценить их работу можно пройдя второстепенное задание «В тени вечного огня», добавленное с обновлением 4.0 в 2022 году.
19. Финансовый директор CDPR Петр Нелюбович заявил, что раньше 2027 года «Ведьмак 4» не выйдет.
20. Первый трейлер The Witcher IV заслужил награду на ADC Annual Awards — престижной премии посвященной архитектуре, художественной фотографии, дизайну и другим сферам творчества. Ролик представлялся в категории «Видеоигры/Маркетинг /Трейлер».
21. В рамках презентации State of Unreal, команда CD Project RED представила второй трейлер и технодемо на движке Unreal Engine 5.6.
22. Одним из самых жарких споров стала не только замена Геральта, но и сама внешность Цири. Фанаты бросились обвинять CDPR в склонности к «повесточке», а между тем пристально следили за каждым изменением героини. Есть догадки, что авторы все же решили добавить женственности персонажу.
Так Цирилла представилась игрокам в дебютном трейлере.
Таким изображением «проджекты» поздравили игроков в канун нового года.
Этот кадр мелькнул в дневниках разработчиков.
И наконец образ ведьмачки из последнего трейлера.
С одной стороны в образах можно уловить разницу, с другой — большинство материалов слишком различаются по характеру: синематик, нарисованный арт, концепт и вновь синематик.
Также стоит вспомнить «Дикую охоту», где вступительный ролик, что ранее был трейлером. В нем персонажи Геральта и Йеннифер кардинально отличаются от образов в самой игре.