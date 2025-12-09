8 игр, которые избавят вас от стресса и тревоги





Конец года. Время, когда хотелось бы поскорее забыть обо всем и спокойно готовится к празднику. И все бы ничего, но рабочие «хвосты», дедлайны, отчеты. А еще и лента новостей нет-нет, а подкинет что-то такое, от чего на душе становится немного тревожно. Порой хочется спрятаться или просто отвлечься, отключить мозг хоть на пару часов. Бросить все и посмотреть на что-нибудь красивое. И можно сколько угодно ругать видеоигры за вредность, но что они хорошо умеют, так это переключить внимание. Мы собрали несколько проектов, в которых нет ни капли насилия, а прохождение не займет много времени и оставит в душе яркий след или просто заставит улыбнуться.

: 2018: квест: Amanita Design: одиночный: Windows, macOS, Android, iOSАбсурдный, смешной, красочный, милый Chuchel — дело рук создателей таких квестов как «Машинариум», «Ботаникула» и «Саморост». Как и в прошлых проектах, герои этой поинт-н-клик адвенчуры разговаривают на своем выдуманном языке из звуков и эмоций, что усиливает сказочную атмосферу. Главным героем стало существо по имени Чучел — шерстяной комочек, чем-то напоминающий пушистый желудь. Вредный Гигант стащил вишню Чучела, на поиски которой мы и отправляемся. Искать ягоду в одиночку не придется: за нами увязался Кекел — дружище и домашний питомец Чучела. Он то помогает, то мешает, но никогда не стоит без дела. Вместе им предстоит разгадать множество загадок и познакомиться с крайне странными обитателями этого причудливого мира.Игра состоит из 30 уровней. Все просто и линейно: решил головоломку — следуй дальше. Загадки просты и построены скорее на ассоциациях, чем на логике, что позволяет дойти до финала без особого напряга. По пути будут встречаться мини-игры, в которых легко узнать «Тетрис», Space Invaders, Flappy Bird, Pac-man и другую классику видеоигр.: 2021: головоломка: Witch Beam: одиночный: Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4/5Для кого-то процесс уборки — настоящее антистресс действо, заниматься которым можно с утра до вечера. Раскладывать носки по цветам, книжки по авторам, симметрично расставлять табуретки в кухне. Для таких людей создана Unpacking — игра, в которой нужно методично обустраивать свою комнату. Каждый этап начинается с закадрового переезда. Пустая квартира, куча коробок, и все что от нас требуется — разложить содержимое по полочками. Вероятно, их хозяйка не сильно заморачивалась во время сбора, поэтому все нажитое достается в рандомном порядке. А вот как разложить коллекцию дисков — стопкой на полочку или раскидать на столе — решать нам. Однако есть некоторые эстетические ограничения — например, монитор не поставить в туалете, а ботинкам в кухонной раковине тоже место не найдется. Когда бытовая распаковка завершена таймлайн переносится на несколько лет вперед, аккурат к следующему новоселью.В игре даже есть подобие сквозного сюжета. Время идет, героиня взрослеет, а вместе с количеством квадратных метров появляется все больше коробок. Их содержимое рассказывает о появлении новых интересов: увлечение видеоиграми, первая влюбленность, рождение ребенка. Графика в Unpacking — это приятный и детализированный пиксель арт, который сопровождает ненавязчивый саундтрек.: 2016: приключение от третьего лица: Giant Squid: одиночный: Windows, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4А если душа просит более глубокого геймплея, чем фасовка шмоток, — добро пожаловать в потрясающей красоты мир Abzu. Надев костюм аквалангиста, мы погружаемся на дно океана. Бок о бок с обитателями глубин нам предстоит изучать руины некогда величественных империй. По своей структуре игра схожа с Journey или RiME: есть простенькие загадки, но в основном геймплей направлен на свободное исследование и созерцание.Проплывать вместе с косяком рифовых мальков, держать за плавник кита или наблюдать, как стая дельфинов выныривает на поверхность, не только зачаровывает, но и знакомит с неизведанным миром — по нажатию клавиши персонаж знакомится и с гигантской белой акулой, и с коралловой черепахой. В качестве дополнительных точек интереса есть сбор ракушек, места для медитации (аналог фоторежима) и попавшие в беду рыбки. После спасения с последними устанавливается некая ментальная связь, что позволяет наблюдать за ними в моменты постижения глубинного дзена.Графика в Abzu простенькая, но приятная и яркая. Вместе с музыкой Остина Уинтори (Flow, Journey, Assassin’s Creed Syndicate) игра на 2-3 часа погружает в чудесную атмосферу таинственной красоты. Впрочем, ничто не мешает задержаться в этом великолепном мире на подольше.: 2020: платформер: Thunder Lotus Games: до двух игроков: Windows, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4Spiritfarer — это 2D-платформер, затрагивающий крайне философскую тему, вопросы о жизни и смерти. Однако создатели не акцентируют внимание на неизбежности, а предлагают смотреть в будущее с оптимизмом и ценить каждый прожитый момент. В этом игроку поможет девочка, на время сменившая самого Харона, — паромщика душ. В компании с котиком она становится капитаном ковчега, пассажиры которого отправляются в последний путь. Чтобы скрасить поездку, мы обустраиваем каюты для антропоморфных существ, занимаемся садоводством и готовкой, ловим рыбу на ужин.Главная задача — порадовать каждого из обитателей корабля, пока тот не отправился в забвение. Последним желанием может быть все: от яблочного пирога до памятной встречи, ради которой не грех остановиться на пару часов и сойти на сушу. История каждого персонажа по-своему трогательная и добрая, что неизбежно дает проникнуться сочувствием.По сути, Spiritfarer похожа на симулятор фермы. Мы отстраиваем новые каюты и источники продовольствия, развиваем фермерство и следим за настроением пассажиров. Играть можно бесконечно, все зависит от вашей готовности отпустить героев, проводить в последний путь. Можно играть вдвоем на одном экране: напарник управляет котиком, помогая собирать сияющие сферы — местный аналог валюты.: 2022: стратегия, головоломка: Toukana Interactive: одиночный: Windows, Nintendo Switch, Xbox X|S|One, PlayStation 4/5Dorfromantic — не про наращивание войск и экономические навыки, принадлежность к жанру стратегий тут условна. Это скорее вольный пазл, только вместо строгой последовательности деталек мы создаем уютный пасторальный мир. Все начинается с небольшого клочка земли в виде восьмиугольной плитки и пустоты вокруг него. Имея на руках набор рандомных плиток, мы и будем создавать равнины и леса, реки и озера, обширные города и маленькие поселения, прокладывать полотна железных дорог и отпускать пароходы в путь.Чтобы все смотрелось эстетично, а процесс не сводился к бездумной расстановке гексагонов, игра подкидывает задания: посадить лесок на 50 деревьев, сколотить деревушку из 20 домиков, не дать паровозикам упереться в тупик. За выполненные квесты начисляются очки, и, что самое главное, дают новые плитки. Так, с каждым этапом ландшафты становятся разнообразнее и живописнее.Медитативный геймплей дополняет спокойный и умиротворенный саундтрек. Графика, как и во многих инди-проектах, не претендует на реализм, но очень приятна глазу.: 2017: приключения, головоломка: Broken Rules: одиночный: Windows, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Android, iOSРассказывает простую и очень личную историю. Начинается все с письма, которое попадает в руки седому моряку, живущему у океана. Взгляд старика дает понять, что написанные строки крайне важны. Через мгновение вместе с заплечным рюкзаком он покидает родные стены. На солнечной лужайке у придорожного кафе или возле горного ручья словно волны накатывают воспоминания. Воспоминания о любви, о мечтах, о семье... о жизни, которая прошла не так, как хотелось.Old Man’s Journey — наглядный пример игры, которую по праву можно считать произведением искусства. Каждый персонаж, каждая локация — словно ожившие картины в руках талантливого художника, а пастельная рисовка погружает зрителя в светлое меланхоличное настроение.Между тем игра представляет собой простенькую пространственную головоломку. Курсором мышки мы выравниваем холмы, выстраиваем железнодорожные пути и всячески помогаем старику дойти до места, куда зовет его таинственное письмо.: 2020: поиск предметов: Crazy Monkey Studios: одиночный: Windows, macOSКазуалок в жанре «найди предмет среди кучи разношерстного хама» — море! Большинство из них однотипны: вот тебе картинка, набор предметов для поиска и таймер для спешки. Но Hidden Through Time шагнула значительно дальше. В нашем распоряжении четыре уровня: каменный век, древний Египет, средневековье и Дикий Запад. Каждая из эпох не просто статичная картинка — между деревьями снуют гиганты-динозавры, стражники машут копьями, охраняя вход в гробницу, а коренные жители Америки пересекают горный ручей. В постройки, кибитки, шалаши можно и нужно заглянуть. Во всей этой суете найти крохотный слиток золота или старую метлу становится куда сложнее, оттого и интереснее. А таймер... кому он нужен, если можно спокойно прочесать каждый уголок карты и нарваться на какую-нибудь забавную ситуацию между местными жителями.Hidden Through Time — это то еще залипалово, которое может длиться бесконечно. И не потому что предметы изощренно спрятаны. В игре есть редактор, позволяющий создавать собственные уровни.: 2016: платформер, головоломка: Swing Swing Submarine: одиночный: Windows, Xbox One, PlayStation 4Завершает подборку яркая сказка о лисенке. А если быть точнее — о духе, вселившемся в тельце рыжего зверька. Виляя хвостом, нам нужно навестить четырех Стражей Сезонов. Медведь — покровитель зимы, угорь — хозяин весны, а цикада и аист — лета и осени соответственно. Каждый из них дарит нам по способности менять сезоны, когда заблагорассудится. К примеру, грибы вырастают к осени, цветы распускаются весной и так далее. Все это помогает лисенку проложить путь и решать легкие головоломки на пути к исполнению Ритуала Сезонов, который идет не по плану... Теперь в новом обличьи нам предстоит узнать тайну зверей-стражей и понять, куда пропали все лесные жители.Помимо выдающегося визуального стиля и духа европейских сказок Seasons After Fall обладает некоторыми признаками метроидвании. Зверек исследует локации, получая новые способности, что часто сопровождается блужданием по одному и тому же пути. Но даже при таком раскладе игра заслуживает внимания за ее красоту и трогательную историю.