8 отечественных игр, на которые стоит обратить внимание

Slavania

Slavania в Steam

Дата выхода: скоро

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Храм Детей

Храм Детей в Steam

Дата выхода: скоро

ПОЕЗДА: сквозь электрический шторм / TRAINS: Electrostorm

TRAINS: Electrostorm в Steam

Дата выхода: 4 квартал 2025 года

Enelia: Dawn of Madness

Enelia: Dawn of Madness в Steam

Дата выхода: 2 квартал 2024 года

Dust Front

Dust Front в Steam

Дата выхода: не объявлена

Vasya Run: Ghetto Gopnik

Vasya Run в Steam

Дата выхода: не объявлена

Dead Weight

Dead Weight в Steam

Дата выхода: 4 квартал 2024 года

Vladik Brutal

Vladik Brutal в Steam

Дата выхода: скоро

Практически все проекты из этой подборки только готовятся к выходу. Однако разработчики уже привлекают свое внимание не только скриншотами, но и рады представить плоды своего труда в трейлерах или даже играбельных демо. Некоторые названия будто намеренно созданы для скорейшего приближения руки к лицу. Не торопитесь их пролистывать, поскольку за нелепым неймингом может скрываться та самая игра, о которой вы давно мечтали.К российскому геймдеву принято относится в лучшем случае скептически. И в этом есть доля истины. В голове геймеров укрепились старые обиды на обман со стороны создателей Lada Racing Club и всяческих поделок на скорую руку вроде «Волкодава» или «Меченосца». Годные проекты отечественных разработчиков случались. Олды вспомнят простеньких, но душевных «Космических рейнджеров», сюр происходящий в «Вангерах», «Мор (Утопии)» или первый удачный взлет в «ИЛ-2 Штурмовик». А современные игроки убедились, что «наши» все еще могут прогреметь на весь мир — Atomic Heart, Escape from Tarkov и Loop Hero яркий тому пример. Но все это скорее исключение, нежели правило.Зачастую, студии, работающие буквально на собственном энтузиазме, не имеют гигантских бюджетов на раскрутку и кропотливый труд рискует затеряться среди массива новинок в Steam. А ведь многие идеи действительно заслуживают внимания, поскольку сделаны с душой.Костяком метроидвании стал фолклор древней Руси — не слишком частый гость среди игр. И это очень обидно, поскольку он очень богат и разнообразен. Благо в последнее время на этот недостаток все чаще стали обращать внимание.Исследуя лабиринты, добру молодцу Алеше предстоит встретить и Лешего, и Горыныча Змея, и с мишкой косолапым помериться силушкой. Любо-дорого смотреть на диковинные странствия героя, поскольку картинка буквально сошла со страниц русских народных сказок.Классики, прятки, догонялки — игры нашего детства, когда компьютеры были роскошью для каждого второго, а смартфоны еще вообще не придумали. Создатели хоррор-приключения «Храм детей» предлагают иной взгляд на значение уличных развлечений. Что это? Способ познать мир, весело скоротать время или мрачный ритуал, открывающий путь к Великому Богу?Пройти сквозь череду кошмаров сотканных из страшилок и городских легенд предстоит Насте — простой девочке из провинциального российского городка начала 00-х. Взрослые тут не помогут. Разве что те, кто в душе все еще ребенок.Пожалуй, самый амбициозный представитель нашей подборки. Во всяком случае такое впечатление производят первые кадры электропанк-экшена, который во многом напоминает Control от Remedy.События разворачиваются в альтернативной реальности середины двадцатого века. Привычные для нас поезда больше не являются быстрым способом путешествовать по городам и странам. В вагонах не заводятся новые знакомства в четырехместном купе, а проводники не предлагают чай в латунных подстаканниках. Теперь стальные составы скованны между собой в единый генератор, подпитываемый электроштормами. Только Аня, наделенная электроспособностями, способна вновь вдохнуть прежнюю жизнь в железнодорожные полотна и освободить человечество из плена Темной эпохи.Хоть визуальные новеллы не принято считать полноценными играми, жанр определенно занял свою нишу и поклонников. Спорить не будем, порой действительно хочется просто расслабиться и не тратить нервы на закликивание очередного босса, а просто насладиться своей ролью в истории с картинками. А если это красиво нарисованное фэнтези, то двумя руками за! Тем более можно опробовать демо и принять участие в создании игры, предложив свои идеи разработчикам.Enelia — сказочная история наполненная мифическими существами. Главная героиня За’ани вступает в борьбу с адептами Темного культа. На пути к спасению себя и своих близких ей предстоит сделать непростой выбор между дружбой и враждой, ненавистью и любовью. Любой выбор, даже не самый однозначный, отразится на финале путешествия.Если не глядя прочитать описание к Dust Front, игра может легко затеряться среди тысячи однотипных стратегий в реальном времени. Маневры, осады, оборона, развитие юнитов — все как у всех. Но всего пара кадров приковывает внимание к атмосфере, которую выбрали создатели. И судя по всему, миру в их вселенной не сулит ничего хорошего.Авторы буквально скрестили Warhummer 40К с серией Command & Conquer, а сверху выплеснули ведро гниющей плоти перемешанной с грязью и металлом. При этом сам геймплей обещает быть динамическим и стремительным. Мрачно, гнетуще, но одновременно притягающе и свежо.А как на счет сыграть за гопника? Нет, не того, что живет в соседнем подъезде, оставляет пустые бутылки из-под пива и даже у голубей щемит семки. А за Васю — творческую личность с подработкой курьером и навыками паркура, похлеще любого ассасина? Жил себе пацанчик, рисовал граффити на стенах и тут гнусные пришельцы прилетели на райончик малину топтать.Но шутки в сторону. За ширмой сатирического названия кроется история познания себя в потоке хаоса, что порой охватывает каждого из нас. Найти ключ к выживанию можно только через раскрытие духовных практик и самосовершенствования. Во всяком случае в этом убеждена команда независимых разработчиков, которые скрупулезно готовят еще один нестандартный подход к играм, где инопланетяне всего лишь метафора.Еще одна стратегия, но на этот раз для любителей размеренных пошаговых сражений. Нам предлагают отправиться в путешествие, взяв в руки штурвал небесного судна. Причина столь спешного отбытия — пробуждение Древних Богов и неких Кризисов. Защищать летающие острова придется не в одиночку, а с верной командой, которая расширяется по мере прохождения.Графика в игре не сильно примечательная, но для любителей ретро-пиксельной стилистики обязательно придется по душе. Кроме того, создатели обещают обширный мир-песочницу, а значит большое пространство для исследований и прокачки. Демку тоже завезли.Шутан, который также не стоит судить по обложке. Первая мысль — трешатина эксплуатирующая тематику криминальных 90-х. На деле это настоящий привет от олдскульных игр, когда во главе стоял геймплей, а не часовые ролики, бесконечный крафт с магазинами и покупками.Сюжет в чем-то напоминает Half-Life 2 и Doom — вымышленная страна с диктатором и беззаконием, где жители обезличиваются, а те кто против отправляются в места не столь отдаленные. И без того грустную картину дополняет нашествие мутировавшей нечисти из самых недр преисподней. Ваша цель — просто выжить.Мы не призываем бросать все и оформлять предзаказы, достаточно посмотреть ролик и добавить понравившийся тайтл в желаемое. Так вы сможете повлиять на алгоритмы Стима и поддержать отечественных разработчиков, если их идеи пришлись вам по душе.