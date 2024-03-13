8 отечественных игр, на которые стоит обратить внимание

Практически все проекты из этой подборки только готовятся к выходу. Однако разработчики уже привлекают свое внимание не только скриншотами, но и рады представить плоды своего труда в трейлерах или даже играбельных демо. Некоторые названия будто намеренно созданы для скорейшего приближения руки к лицу. Не торопитесь их пролистывать, поскольку за нелепым неймингом может скрываться та самая игра, о которой вы давно мечтали.
К российскому геймдеву принято относится в лучшем случае скептически. И в этом есть доля истины. В голове геймеров укрепились старые обиды на обман со стороны создателей Lada Racing Club и всяческих поделок на скорую руку вроде «Волкодава» или «Меченосца». Годные проекты отечественных разработчиков случались. Олды вспомнят простеньких, но душевных «Космических рейнджеров», сюр происходящий в «Вангерах», «Мор (Утопии)» или первый удачный взлет в «ИЛ-2 Штурмовик». А современные игроки убедились, что «наши» все еще могут прогреметь на весь мир — Atomic Heart, Escape from Tarkov и Loop Hero яркий тому пример. Но все это скорее исключение, нежели правило.
Зачастую, студии, работающие буквально на собственном энтузиазме, не имеют гигантских бюджетов на раскрутку и кропотливый труд рискует затеряться среди массива новинок в Steam. А ведь многие идеи действительно заслуживают внимания, поскольку сделаны с душой.
Slavania
Исследуя лабиринты, добру молодцу Алеше предстоит встретить и Лешего, и Горыныча Змея, и с мишкой косолапым помериться силушкой. Любо-дорого смотреть на диковинные странствия героя, поскольку картинка буквально сошла со страниц русских народных сказок.
- Slavania в Steam
- Дата выхода: скоро
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Храм Детей
Пройти сквозь череду кошмаров сотканных из страшилок и городских легенд предстоит Насте — простой девочке из провинциального российского городка начала 00-х. Взрослые тут не помогут. Разве что те, кто в душе все еще ребенок.
- Храм Детей в Steam
- Дата выхода: скоро
ПОЕЗДА: сквозь электрический шторм / TRAINS: Electrostorm
События разворачиваются в альтернативной реальности середины двадцатого века. Привычные для нас поезда больше не являются быстрым способом путешествовать по городам и странам. В вагонах не заводятся новые знакомства в четырехместном купе, а проводники не предлагают чай в латунных подстаканниках. Теперь стальные составы скованны между собой в единый генератор, подпитываемый электроштормами. Только Аня, наделенная электроспособностями, способна вновь вдохнуть прежнюю жизнь в железнодорожные полотна и освободить человечество из плена Темной эпохи.
- TRAINS: Electrostorm в Steam
- Дата выхода: 4 квартал 2025 года
Enelia: Dawn of Madness
Enelia — сказочная история наполненная мифическими существами. Главная героиня За’ани вступает в борьбу с адептами Темного культа. На пути к спасению себя и своих близких ей предстоит сделать непростой выбор между дружбой и враждой, ненавистью и любовью. Любой выбор, даже не самый однозначный, отразится на финале путешествия.
- Enelia: Dawn of Madness в Steam
- Дата выхода: 2 квартал 2024 года
Dust Front
Авторы буквально скрестили Warhummer 40К с серией Command & Conquer, а сверху выплеснули ведро гниющей плоти перемешанной с грязью и металлом. При этом сам геймплей обещает быть динамическим и стремительным. Мрачно, гнетуще, но одновременно притягающе и свежо.
- Dust Front в Steam
- Дата выхода: не объявлена
Vasya Run: Ghetto Gopnik
Но шутки в сторону. За ширмой сатирического названия кроется история познания себя в потоке хаоса, что порой охватывает каждого из нас. Найти ключ к выживанию можно только через раскрытие духовных практик и самосовершенствования. Во всяком случае в этом убеждена команда независимых разработчиков, которые скрупулезно готовят еще один нестандартный подход к играм, где инопланетяне всего лишь метафора.
Vasya Run в Steam
Дата выхода: не объявлена
Dead Weight
Графика в игре не сильно примечательная, но для любителей ретро-пиксельной стилистики обязательно придется по душе. Кроме того, создатели обещают обширный мир-песочницу, а значит большое пространство для исследований и прокачки. Демку тоже завезли.
- Dead Weight в Steam
- Дата выхода: 4 квартал 2024 года
Vladik Brutal
Сюжет в чем-то напоминает Half-Life 2 и Doom — вымышленная страна с диктатором и беззаконием, где жители обезличиваются, а те кто против отправляются в места не столь отдаленные. И без того грустную картину дополняет нашествие мутировавшей нечисти из самых недр преисподней. Ваша цель — просто выжить.
- Vladik Brutal в Steam
- Дата выхода: скоро
Мы не призываем бросать все и оформлять предзаказы, достаточно посмотреть ролик и добавить понравившийся тайтл в желаемое. Так вы сможете повлиять на алгоритмы Стима и поддержать отечественных разработчиков, если их идеи пришлись вам по душе.