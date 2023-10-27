Alan Wake 2 взломали и слили на торренты

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Мистический триллер решили не защищать надежным антипиратским софтом Denuvo. Хакеры оперативно позаботились, чтобы Alan Wake 2 стал доступен всем и бесплатно.За взлом проекта взялась специалисты из Rune. Спустя час после релиза, 27 октября, ПК-версия Alan Wake 2 уже появилась на пиратских трекерах.Тем не менее игра получила хвалебные отзывы от критиков — средний балл на Metacritic составляет 88 баллов, на Opencritic — 89 баллов. Новинку хвалят за передовую графику, увлекательный сюжет и даже называют лучшим оригинальным хоррором года.Однако почти все отзывы предупреждают о серьезных технических проблемах. Помимо мелких багов, возникают ошибки с сохранениями. Порой игроку приходится откатываться на предыдущий сэйв и проходить один и тот же участок по нескольку раз.Сюжет Alan Wake 2 разворачивается спустя 13 лет после финала первой игры. Писатель Алан Уэйк оказывается заперт во мрачной параллельной реальности, напоминающей Нью-Йорк. Пока он пытается выбраться из западни, в городок Брайт Фоллс, где пропал Уэйк, приезжает агент ФБР Сага Андерсон со своим напарником. Изучая ритуальные убийства она попадает в кошмар, выбраться из которого не так-то просто.