Alan Wake, Baldur’s Gate, Mario и Spider-Man. Названы номинанты на премию Game Award 2023

Сегодня, 13 ноября, бессменный ведущий и организатор The Game Awards Джефф Кили официально объявил номинантов на самую почётную премию в игровой индустрии в 2023 году.В этому году разработчики действительно смогли порадовать игрунов огромным количеством по-настоящему хороших тайтлов, поэтому выбрать явных лидеров будет довольно сложно. Тем не менее в топ по количеству номинаций вошли Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Super Mario Bros. Wonder.Помимо этого, хороший результаты показали Resident Evil 4: Remake, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Final Fantasy XVI. А вот в число не очень удачных проектов вошёл долгострой Тодда Говарда Starfield.Игра года:Лучшая игровая режиссура:Лучшее повествование:Лучшая художественная режиссура:Лучшее музыкальное оформление:Лучший аудиодизайн:Лучшая актёрская игра:Лучшие на сегодняшний день:Лучшая поддержка сообщества:Лучший независимый проект:Лучшая инди-игра:Инновации в доступности:Лучшая мобильная игра:Лучшая VR/AR игра:Лучшая экшн-игра:Лучшая приключенческая игра:Лучшая ролевая игра:Лучший файтинг:Лучшая семейная игра:Лучший симулятор:Лучшая спортивная игра:Лучшая мультиплеерная игра:Самая ожидаемая игра:Церемония награждения The Game Awards 2023 будет проходить в прямом эфире 7 декабря. Проголосовать за любимую игру можно по этой ссылке