Анонсирован Chains of Lukomorye — экшен-шутер о солдате, попавшем в Лукоморье

Артем
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Спасая возлюбленную, военный встретится с Бабой Ягой, Соловьем-разбойником и Вием.

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Chains of Lukomorye — приключенческий экшен-шутер от третьего лица, действие которого разворачивается в альтернативной вселенной после Первой мировой войны. По сюжету главный герой переживает утрату жены. Убитый горем солдат решает вытащить супругу из Лукоморья — мира мертвых. Вместе с мифическим существом Сирин, он идет на поиски любимой. 

Разработкой занимается независимая студия Forge Ahead Games. Игрокам обещают мрачный шутер, который затронет темы любви и утраты. Пройти сюжет можно как в одиночку, так и в онлайн-кооперативе. Если верить разрабам, сюжет представляет собой переосмысление мифа об Орфее и Эвридике через призму войны и славянского фольклора. 

Героям предстоит пройти испытания Бабы Яги, Кота Баюна и других персонажей, знакомых по русским народным сказаниям. Боссами выступят Леший, Соловей-разбойник и Вий, каждый из которых имеет свою историю и хранит уникальные артефакты.

Трейлер



Игра уже завела свою страничку в Steam и, согласно пресс-службе разработчиков, будет доступна для предзаказа с 20 июня 2025 года.
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Комментарии

+1011
hate_u
Что у него с руками ?
2 часа назад в 22:07
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