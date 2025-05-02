Анонсирован славянский хоррор «Лихо одноглазое» — игра от создателей «Черной книги»

Артем
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Релиз обещают этим летом.

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В рамках презентации GFR 25, российская студия Morteshka («Чёрная Книга», «Человеколось»), представила свежий трейлер своего нового проекта. 

«Лихо одноглазое» — это мистический хоррор от первого лица, где игрокам предстоит столкнуться с таинственным Лихом и попытаться избежать своей мрачной судьбы. Исследуя локации и решая загадки, герою нужно перехитрить зловещую сущность из русского народного фольклора.

Создатели обещают увлекательное и пугающее приключение, в основе которого лежат русские народные сказки. Кроме того, «Лихо одноглазое» использует инновационную механику — для освещения пути и решения головоломок потребуется коробок со спичками.

Релиз игры «Лихо одноглазое» намечен на лето 2025 года.

Трейлер

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Источник:
YouTube
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Комментарии

shah777111
+308
shah777111
Как смута??🤔
2 мая 2025 в 20:44
#
EDD
+545
EDD Yuri Konst
Разве может быть что то хуже??
3 мая 2025 в 10:05
#
+9
Kwerty
Ну что за статься, написали бы для каких платформ игра чтоль
3 мая 2025 в 08:41
#