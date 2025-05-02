Анонсирован славянский хоррор «Лихо одноглазое» — игра от создателей «Черной книги»

Релиз обещают этим летом.
«Лихо одноглазое» — это мистический хоррор от первого лица, где игрокам предстоит столкнуться с таинственным Лихом и попытаться избежать своей мрачной судьбы. Исследуя локации и решая загадки, герою нужно перехитрить зловещую сущность из русского народного фольклора.
Создатели обещают увлекательное и пугающее приключение, в основе которого лежат русские народные сказки. Кроме того, «Лихо одноглазое» использует инновационную механику — для освещения пути и решения головоломок потребуется коробок со спичками.
Релиз игры «Лихо одноглазое» намечен на лето 2025 года.
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