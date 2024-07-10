Анонсирован Vampire Survivors Plus без рекламы для iOS. Круто, но радоваться рано

Артем
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Также в издание войдут два дополнения. Раньше, каждое из них продавалось отдельно.

Создатели из лондонской студии poncle готовы представить новое издание своего суперпопулярного вампирского «рогалика» — Vampire Survivors+. По сути, это бандл из трех преимуществ. Тут два DLC: Legacy of the Moonspell и Tides of the Foscari, и нет надоедливой рекламы, что знакомо игрокам бесплатных версий. 


Однако насладиться улучшенным тайтлом смогут только пользователи с подпиской Apple Arcade на iOS, о чем разработчики рассказали в своем X-аккаунте. Найти бесплатную Vampire Survivors+ можно будет с 1 августа этого года. Войдут ли в его состав дополнения Emergency Meeting (кроссовер с Among Us) и Operation Guns (кроссовер с Contra) — неизвестно.

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Источник:
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