Анонсирован Vampire Survivors Plus без рекламы для iOS. Круто, но радоваться рано

Также в издание войдут два дополнения. Раньше, каждое из них продавалось отдельно.Создатели из лондонской студии poncle готовы представить новое издание своего суперпопулярного вампирского «рогалика» — Vampire Survivors+. По сути, это бандл из трех преимуществ. Тут два DLC: Legacy of the Moonspell и Tides of the Foscari, и нет надоедливой рекламы, что знакомо игрокам бесплатных версий.Однако насладиться улучшенным тайтлом смогут только пользователи с подпиской Apple Arcade на iOS, о чем разработчики рассказали в своем X-аккаунте. Найти бесплатную Vampire Survivors+ можно будет с 1 августа этого года. Войдут ли в его состав дополнения Emergency Meeting (кроссовер с Among Us) и Operation Guns (кроссовер с Contra) — неизвестно.