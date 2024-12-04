Анонсирована Panelka — наш «Симс» в духе 90-х





В игре можно будет поклеить обои в цветочек, развесить на стенах ковры и нарядить ёлку. В игре можно будет поклеить обои в цветочек, развесить на стенах ковры и нарядить ёлку. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Симулятор новоселья создается небольшой инди-командой MonsterAttack. Задача игры проста — навести уют в крохотной панельке начала 90-х годов. Изначально перед нами буквально голые стены, которые предстоит обклеить обоями, разместить диван для всей семьи, завести кошку и повесить на стену ковер — главный атрибут того времени. А те, кто ностальгирует по отечественному автопрому, смогут облагородить собственный гараж УАЗиком, верстаками и стелажами с инструментами.MonsterAttack делают ставку исключительно на создание атмосферы. Пройтись по комнатам в облике виртуальных жильцов нельзя, зато обещают широкий ассортимент предметов интерьера, которые в любой момент можно сменить. Игру обещают выпустить в ближайшее время.