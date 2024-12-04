Анонсирована Panelka — наш «Симс» в духе 90-х

Артем
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В игре можно будет поклеить обои в цветочек, развесить на стенах ковры и нарядить ёлку.

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Симулятор новоселья создается небольшой инди-командой MonsterAttack. Задача игры проста — навести уют в крохотной панельке начала 90-х годов. Изначально перед нами буквально голые стены, которые предстоит обклеить обоями, разместить диван для всей семьи, завести кошку и повесить на стену ковер — главный атрибут того времени. А те, кто ностальгирует по отечественному автопрому, смогут облагородить собственный гараж УАЗиком, верстаками и стелажами с инструментами.

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MonsterAttack делают ставку исключительно на создание атмосферы. Пройтись по комнатам в облике виртуальных жильцов нельзя, зато обещают широкий ассортимент предметов интерьера, которые в любой момент можно сменить. Игру обещают выпустить в ближайшее время.

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Источник:
Steam
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Комментарии

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Пффф у нас такой Симс у людей в реальной жизни , у 70% населения страны. Любят трешняк лепить на Руси , то Руссы против Ящеров то Смута, все живем в какой то «Ностальгии»…
6 минут назад
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