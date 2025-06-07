Atomic Heart 2, Resident Evil 9, ILL: что еще показали на Summer Game Fest 2025

Артем
56iuistist7i.png

В ночь с 6 на 7 июля состоялась Summer Game Fest 2025 — презентация Джеффа Келли, где представили самые крупные анонсы видеоигр. Собрали все самое интересное в одном материале.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Mortal Shell 2
• Atomic Heart 2
• Cube
• Out of World
• Lies of P Overture
• Dying Light the Beast
• Acts of Blood
• Scott Pilgrim EX
• ILL
• Resident Evil Requiem

Mortal Shell 2



Хардкорный экшен-РПГ от студии Cold Symmetry. Игрокам предстоит спасти павший мир, вселяясь в тела воинов для сражения с ложными богами.

Где играть: ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Когда выйдет: 2026 год

Atomic Heart 2



Студия Mundfish представила прямое продолжение Atomic Heart. Майор Нечаев вновь вернется в ретрофутуристический мир в компании новых и уже знакомых персонажей.

Где играть: нет информации
Когда выйдет: нет информации

Cube



Второй проект от создателей Atomic Heart. MMO-шутер в открытом мире в форме куба с уникальным строением локаций, разнообразными биомами, квестами и хардкорными боссами.

Где играть: нет информации
Когда выйдет: нет информации

Out of World



Кооперативное приключение, которое исследует эмоциональную тему отношений. Игра выполнена в стиле покадровой пластилиновой анимации.

Где играть: ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Когда выйдет: 2026 год

Lies of P Overture



Дополнение к приключениям Пиноккио в жанре soullike от студии Neowiz Games и Round8 Studio.

Где играть: ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Когда выйдет: уже доступна

Dying light the Beast



Спин-офф первой части зомби-экшена. После долгих лет жестоких экспериментов Кайл Крейн скрывается в сельской местности среди зараженных, чтобы отомстить и узнать правду.

Где играть: ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Когда выйдет: 25 августа

Acts of Blood



Трехмерный битемап в духе Sifu. Студент юридического колледжа по имени Хендра встает на путь мести, чтобы расквитаться за смерть семьи.

Где играть: ПК
Когда выйдет: 2026

Scott Pilgrim EX



Продолжение платформенного ретроэкшена о любовных приключения Скотта Пилигрима. В создании приняли участие создатель оригинального комикса Брайан О’Мэлли, сценарист аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» Бен Дэвид Грабински, авторами саундтрека вновь станут электронщики из Anamanaguchi.

Где играть: ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 4/5, Nintendo Switch.
Когда выйдет: 2026 год

ILL



Амбициозный сурвайвл боди-хоррор от российских разработчиков из студии Team Clout взяли под крыло Mundfish — авторы Atomic Heart. Разработчики обещают игрокам в атмосферу телесного ужаса и напряженный сюжет и физическое ощущение боли и тревоги. Также в создании примут участие люди, работавшие над фильмами «З/Л/О: за гранью», «Собиратель душ», «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и Until Dawn.

Где играть: ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Когда выйдет: нет информации

Resident Evil Requiem



События развернутся в разрушенном городе Раккун-Сити. Агент ФБР Грейс расследует череду загадочных смертей, включая гибель собственной матери, репортера из Resident Evil Outbreak

Где играть: ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5
Когда выйдет: 27 февраля 2026 года

Полная версия Summer Game Fest 2025 на YouTube


3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Marvel Tōkon, Silent Hill F, 007 First Light: что еще показали на State of Play 2025
22 факта об игре «Ведьмак 4», которые вы могли не знать
Внезапно: iPhone можно использовать вместо веб-камеры для Nintendo Switch 2

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+5377
Mers
Вот это норм преза (если не брать в расчет аниме и ей подобное). У Сони вообще полуднище вышло.
Сегодня в 11:18
#