Atomic Heart 2, Resident Evil 9, ILL: что еще показали на Summer Game Fest 2025





В ночь с 6 на 7 июля состоялась Summer Game Fest 2025 — презентация Джеффа Келли, где представили самые крупные анонсы видеоигр. Собрали все самое интересное в одном материале. В ночь с 6 на 7 июля состоялась Summer Game Fest 2025 — презентация Джеффа Келли, где представили самые крупные анонсы видеоигр. Собрали все самое интересное в одном материале. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Mortal Shell 2

Atomic Heart 2

Cube

Out of World

Lies of P Overture

Dying light the Beast

Acts of Blood

Scott Pilgrim EX

ILL

Resident Evil Requiem

Полная версия Summer Game Fest 2025 на YouTube

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