Atomic Heart игры

Atomic Heart может сильно огорчить игроков. А так надеялись

Артем
ef7d15b7ce764de3a1ea6ae69dabec98.jpg

Долгожданный шутер от российских разработчиков может прилично задержаться.

Об этом сообщает зарубежный портал WhatIfGaming, ссылаясь на проверенный источник. Ранее разработчики из студи Mundfish утверждали, что игра уже закончена и находится на стадии «полировки». Даже официальный трейлер хоть и не содержал точной даты релиза, но определенно намекал, что Atomic Heart выпустят до конца 2022 года. 

Снимок экрана_20221031_145958.png

По новым данным выход шутера перенесется на 21 февраля 2023 года. Окончательно доверять слухам пока не стоит, так как официальных заявлений Mundfish не давала. Однако источник, который поделился информацией, ранее опубликовал первые детали ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и они подтвердились с выходом официального анонса.

Скорее всего в связи с утечкой информации, скоро разработчики Atomic Heart дадут знать о реальном положении вещей.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Whatifgaming
Cсылки по теме:
Виртуальный брелок из Overwatch 2 оказался дороже реального
Состоялся релиз Call of Duty Modern Warfare 2. Цены резко взлетели, но выход есть
Во всем виноваты игры: зарубежный контент хотят запретить ради здоровья граждан
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Покупаем любые игры для PlayStation в России с очень хорошей скидкой

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4437
Carter_Mayers
Лишь бы не было косяков таких, как например были на старте у множества игр. Когда играть было возможно, только через 4-6 месяцев. Лучше подождать, ибо критические ошибки, непроходимые квесты и хреновый баланс не нужны
2 часа назад в 15:03
#
Купить рекламу