Atomic Heart может сильно огорчить игроков. А так надеялись

Долгожданный шутер от российских разработчиков может прилично задержаться.Об этом сообщает зарубежный портал WhatIfGaming, ссылаясь на проверенный источник. Ранее разработчики из студи Mundfish утверждали, что игра уже закончена и находится на стадии «полировки». Даже официальный трейлер хоть и не содержал точной даты релиза, но определенно намекал, что Atomic Heart выпустят до конца 2022 года.По новым данным выход шутера перенесется на 21 февраля 2023 года. Окончательно доверять слухам пока не стоит, так как официальных заявлений Mundfish не давала. Однако источник, который поделился информацией, ранее опубликовал первые детали ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team и они подтвердились с выходом официального анонса.Скорее всего в связи с утечкой информации, скоро разработчики Atomic Heart дадут знать о реальном положении вещей.