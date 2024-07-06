Atomic Heart пошел по стопам Bioshock. Над продолжением уже трудятся

Артем
Разработчики из Mundfish показали первые кадры третьего дополнения к «Атомному сердцу».

Судя по всему, создатели вдохновлялись эстетикой «Восторга» — города из первой части Bioshock. На скриншоте мы видим глубоководную станцию, с плавающими у поверхности морскими обитателями. Причем в дизайне строений легко узнаются знакомые инженерные идеи Atomic Heart. 

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Например, купол со множеством иллюминаторов сильно похож на голову «Беляша» — одного из самых узнаваемых роботов в игре.

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На втором арте нам показывают внутреннюю часть помещения. Вместе с майором Нечаевым, по залу разгуливают «Вовчики» — местные робо-лаборанты. На потолке закреплена туша существа, напоминающего кита. Если обратить внимание на полупрозрачный ореол вокруг него, можно предположить, что его происхождение имеет некоторые синтетические вмешательства.

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Судя по комментариям, фанаты заинтересовались переходом разработчиков к подводной тематике, особенно после спорного решения отправить игроков в Лимбо. 

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О дате выхода DLC, новых противниках и вооружениях говорить пока рано. Mundfish предлагает пофантазировать на эту тему самостоятельно и поделиться своими идеями.
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Источник:
Telegram
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