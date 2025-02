Avowed слили на торренты до официального релиза

В сеть попала премиум-версия игры на русском языке. В сеть попала премиум-версия игры на русском языке. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Трейлер

Avowed, фэнтезийная RPG с видом от первого лица, созданастудией Obsidian (Fallout: New Vegas, The Outer Worlds), появилась на торрентах до официального релиза. Те кто оформил предзаказ премиум-версии, мог запустить игру на пять дней раньше. Однако отсутствие надежной защиты позволило пиратам из Rune слить тайтл в общий доступ, спустя несколько минут.В «зеленом стиме» Avowed появилась в формате Portable-версии — папки с распакованной игрой. Она не требует установки и занимает на жестком диске около 73 ГБ. В игре есть русский текстовый перевод.Сюжет Avowed разворачивается в Живых землях вселенной игры Pillars of Eternity. Вам предстоит отправиться на загадочный остров, охваченный таинственной чумой, где героя поджидают ожесточенные схватки и хитроумные загадки.Полноценный релиз Avowed состоится 18 февраля на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass Ultimate.