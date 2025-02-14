Avowed слили на торренты до официального релиза

В сеть попала премиум-версия игры на русском языке.
В «зеленом стиме» Avowed появилась в формате Portable-версии — папки с распакованной игрой. Она не требует установки и занимает на жестком диске около 73 ГБ. В игре есть русский текстовый перевод.
Сюжет Avowed разворачивается в Живых землях вселенной игры Pillars of Eternity. Вам предстоит отправиться на загадочный остров, охваченный таинственной чумой, где героя поджидают ожесточенные схватки и хитроумные загадки.
Полноценный релиз Avowed состоится 18 февраля на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass Ultimate.