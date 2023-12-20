Авторы российского шутера PIONER представили большой трейлер и рассказали о мире игры

В 6-минутном ролике авторы ММО показали множество геймплейных моментов, рассказали о возможностях прокачки, а также детали однопользовательского и мультиплеерного режимов.Действие PIONER проходит на острове Тартар на просторах постапокалиптического СССР. Игроки будут странствовать по открытому миру. Как обещают разработчики, режимы сюжета и многопользовательских сражений будут собраны на единой карте. Для одиночной игры предусмотрена левая часть карты, любителям сразиться с живыми игроками — добро пожаловать на правую сторону локации.Помимо шутерной части игроки могут исследовать локации в поисках экиперовки, снаряжения и прочего лута для усиления характеристик или на продажу. Жители городов, с которыми можно наладить диалог, будут подкидывать квесты для получения дополнительного опыта. А если нужно перевести дух, к вашим услугам бары и другие локации с мини-играми.Релиз Pioner намечен на 2024 год. Разработкой занимается студия GFA Games.