Steam возобновил выплаты российским разработчикам. Но банки забирают почти все деньги

Российский разработчик Денис Овсянников показал свой заработок на продаже игр в Steam. Магазин прислал ему выплату 1161 доллар за февраль 2024 года, но до него дошла примерно лишь десятая часть от этой суммы.
Судя по банковской выписке, банк забрал себе комиссию 1000 долларов за входящий перевод в иностранной валюте и зачислил на счёт клиента всего 161 доллар. Услугами какого банка пользуется Овсянников, неизвестно, но можно предположить, что это «Раффайзенбанк», ведь именно у него установлена такая комиссия за получение переводов в долларах.
Дело в том, что многие банки установили заградительную комиссию, чтобы уменьшить риски, связанные с операциями в долларах, евро и некоторых других валютах. В Steam могли и не знать, что до российских разработчиков не доходит 90% денег, иначе они поискали бы другой способ переводить им вознаграждение.
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