Бесплатный шутер Marvel Rivals вышла на ПК и консолях

Артем
фукнфукнфукнфукр.png

На старте доступно свыше 30 персонажей культовой вселенной комиксов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания NetEase Games выпустила на ПК, PS5 и Xbox Series X|S соревновательный шутер Marvel Rivals. Картинка и геймплей игры напоминают Overwatch, однако количество игроков значительно шире. На старте в ростер вошли: Человек-паук, Железный человек, Локи, Тор, Веном, Росомаха, Халк, Хела, Черная пантера, Капитан Америка, Доктор Стрэндж, Енот Ракета, Магнето и другие персонажи комиксов Marvel. Все они обладают уникальными способностями, могут использовать окружение в качестве оружия, а схватки разворачиваются на узнаваемых фанатами вселенной локациях.

Игроки тепло приняли Marvel Rivals в Steam, из почти трех тысяч отзывов 78% — положительные. Авторы обещают поддерживать игру новым контентом, пополнять ряды новыми героями и разнообразить игровые режимы. 

Marvel Rivals бесплатна, однако в российском регионе ее нет. Чтобы получить игру Steam или на PlayStation 5, придется завести аккаунт другой страны. Владельцам консолей Xbox Series достаточно перейти в «Настройки» → «Система» → «Язык и местоположение», затем сменить регион и перезагрузиться.

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Microsoft подвела итоги года среди игроков
Анонсирована Panelka — наш «Симс» в духе 90-х
Метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown вышла на Mac

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также