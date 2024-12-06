Бесплатный шутер Marvel Rivals вышла на ПК и консолях





На старте доступно свыше 30 персонажей культовой вселенной комиксов. На старте доступно свыше 30 персонажей культовой вселенной комиксов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Компания NetEase Games выпустила на ПК, PS5 и Xbox Series X|S соревновательный шутер Marvel Rivals. Картинка и геймплей игры напоминают Overwatch, однако количество игроков значительно шире. На старте в ростер вошли: Человек-паук, Железный человек, Локи, Тор, Веном, Росомаха, Халк, Хела, Черная пантера, Капитан Америка, Доктор Стрэндж, Енот Ракета, Магнето и другие персонажи комиксов Marvel. Все они обладают уникальными способностями, могут использовать окружение в качестве оружия, а схватки разворачиваются на узнаваемых фанатами вселенной локациях.Игроки тепло приняли Marvel Rivals в Steam, из почти трех тысяч отзывов 78% — положительные. Авторы обещают поддерживать игру новым контентом, пополнять ряды новыми героями и разнообразить игровые режимы.Marvel Rivals бесплатна, однако в российском регионе ее нет. Чтобы получить игру Steam или на PlayStation 5, придется завести аккаунт другой страны. Владельцам консолей Xbox Series достаточно перейти в, затем сменить регион и перезагрузиться.