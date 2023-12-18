Более 85% российских геймеров ждут подарок для своего хобби

«Считаю, что любой геймер будет рад, если близкие будут поддерживать, а не отвергать его увлечение: в том числе дарить подарки, связанные с любимым занятием».

«Любой подарок на Новый год, сделанный от души, даже если это безделушка — всегда классно. Особенно если эта безделушка связана с твоим главным увлечением».

Аксессуар для гейминга (коврик или кулер — их выбирают 30% геймеров);

Игровая мышка (21%);

Подарочный сертификат на игры (18%);

Геймерская клавиатура или гарнитура (15%).

Гарнитура (27%);

Клавиатура (26%);

Мышь (17%);

Подарочный сертификат на игры (15%);

Аксессуар для гейминга (коврик, кулер — 13%).

Не геймингом единым

«Дорогой Дедушка Мороз...»

«Игры — не для подарков, как по мне. Не для одиночных игроков, во всяком случае. Когда ты планируешь стать напарниками по игре с другом, то купить в качестве подарка вам обоим по игре и стартовому набору в ней — круто. Но когда это одинокий подарок одинокому игроку — это невнимательно, на мой взгляд. Самые лучшие подарки не связаны с играми, они связаны с жизнью, ее радостями и тяготами. То, что позволит пройти и через то и через другое. А играм лучше, когда они живут сами по себе в твоей жизни, появляются и исчезают, подстраиваясь под твой образ жизни».

«Часто приходится самому себе делать подарок для гейминга. Я не готов взвесить такие большие траты на семью. Но и скрыть от них такие траты не получается. Поэтому вчера пришлось дарить жене серёжки по цене видеокарты!».

Исследование, проведенное российским брендом геймерских устройств GMNG, показывает: большинство респондентов предпочли бы на Новый год подарок, связанный с компьютерными играми. Чтобы выяснить это, бренд провёл большой опрос среди 2044 россиян от 10 до 50 лет, являющихся подписчиками геймерских групп ВК.Результаты показывают, что подавляющее большинство (85%) опрошенных хотят получить в подарок что-нибудь, связанное с геймингом. Лишь 15% предпочитают подарки, которые не имеют отношения к играм.Наибольшей популярностью (59% респондентов) пользуется периферия: клавиатуры, мыши, колонки и т.п. Кроме техники, в качестве желанных подарков опрошенные называли новые игры (14%), мерч по любимой игре (13%), коллекционные издания любимых игр (11%). А вот другие подарки выбрали всего 3% опрошенных.Вот что говорят по этому поводу сами респонденты:«Каждый год в декабре огромное количество людей задают себе и окружающим один и тот же вопрос: что дарить? Мы решили облегчить эту непростую задачу хотя бы небольшой части аудитории. Так что, если в вашем списке получателей подарков есть геймеры, то вот вам готовое руководство как следует поступить. Все мы помним прописную истину «главное не подарок, а внимание». И это действительно так. Но, считаю, правильно подобранный подарок доставит всем кратно больше положительных эмоций. С наступающим Новым годом!», — комментирует Антон Барабанщиков, ведущий бренд-менеджер GMNG.Конечно, опрошенные называли и подарки из других категорий. Из них геймерам больше всего нравятся персональные гаджеты (52%), дорогостоящие вещи (телефон, часы или автомобиль — 49%), бытовая техника (47%), одежда и аксессуары (43%). Менее популярными оказались памятные подарки (книги, фигурки, сувениры — 36%) и товары для путешествий (27%). На последнем месте товары для ухода за собой (19%).Опрос показал: треть опрошенных заранее не знают, что получат в подарок, другая треть — заранее составляют список-вишлист. При этом близким довольно редко удаётся угадать с подарком: 63% респондентов не получают желаемого.А вот мнения респондентов о подарках на Новый год: