Больше Венома, больше злодеев и больше драмы: вышел сюжетный трейлер «Человека-паука 2» для PlayStation 5

Студия Insomniac наконец-то показала сюжетный трейлер будущей ААА-игры Marvel's Spider-Man 2, которая выйдет на консоли PlayStation 5 уже через три месяца.Ролик был продемонстрирован в рамках выставки Comic Con в Сан-Диего. Сам трейлер переполнен драматическим напряжением. Нам показывают, что лучший друг Питера Гарри Осборн хочет заручиться его помощью, чтобы «исцелить мир», в то время как у Человека-паука назревает конфликт с Крэйвеном-Охотником, а гигантский Веном терроризирует город. Увы, мы вновь не получили ответ на главный вопрос: с кем всё-таки слился симбиот?.В дополнение к захватывающему сюжетному трейлеру Sony анонсировала лимитированную версию PlayStation 5 и геймпада DualSense в тёмно-красных тонах в честь выхода Spider-Man 2. Они поступят в продажу с 1 сентября. Сама игра Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года.