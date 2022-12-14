CDPR кинула российских игроков с некстген-версией «Ведьмак 3»

Сегодня, 14 декабря, состоялся релиз некстген-версии игры «Ведьмак 3» на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.Обновление содержит множество визуальных и технических улучшений, а также исправления ошибок и дополнительные материалы. Студия CD Projekt Red даже задействовала некоторые популярные моды, созданные энтузиастами, включая реалистичные видеоролики, высокое разрешение карты, чудовищ и других персонажей.ПК-версия также получила поддержку DLSS 3.0, а на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X появилась трассировка лучей.Разработчики заявляют, что ремастер «Ведьмака» доступен в качестве бесплатного обновления для пользователей, ранее купивших копию оригинальной игры, но на деле всё не так.К сожалению, в российскомбесплатное обновление до некстген-версии недоступно, хотя весной CD Projekt Red обещала продолжить распространять патчи и обновления для ранее приобретённых игр.Единственными решениями на текущий момент является повторное приобретение игры в иностранном PS Store или обновление дисковой версии через новый аккаунт.Владельцамтакже придётся заморочиться, чтобы получить некстген-версию с русской озвучкой. Для этого придётся полностью удалить игру, сменить регион на Соединённое Королевство и скачать всё с нуля — поверх установленной игры языковой пакет не загрузится.Стоит отметить, что обновление «Ведьмак 3: Дикая Охота» было хорошо принято критиками — на Metacritic версию для PS5 оценили в 97/100 баллов.