Чем заменить Discord в России? Лучшие альтернативы





8 октября Discord попал под блокировку и перестал работать на территории РФ. Он популярен среди геймеров, которые используют его для голосового общения друг с другом, переписки, а также обмена скриншотами, видео и различными файлами.



У Discord нет полноценной альтернативы, поскольку этот мессенджер очень навороченный с технологической точки зрения, и в то же время довольно простой и удобный в использовании. Конечно, геймеры могут общаться в других привычных мессенджерах (например, Telegram), во встроенных игровых чатах или даже по телефону, однако имеются специализированные программы для этой цели, пусть и не столь популярные, но всё равно неплохие. Ниже мы о них расскажем.



Guilded







Полностью бесплатный мессенджер, доступный как для компьютеров, так и для планшетов. Он позволяет общаться в групповых чатах, голосовых каналах и на форумах, следить за достижениями друзей и делиться своими новостями, смотреть записи с интересными фрагментами прохождения игр, а также содержит календарь, в котором можно планировать совместные катки со своим кланом. Guilded поддерживает интеграцию с несколькими десятками популярных игр и даже является официальным каналом общения в Roblox.



Revolt







Revolt называют оупенсорсным клоном Discord — небольшим, но растущим. Он доступен на десктопных и мобильных платформах, а также в браузере. Интерфейс и возможности примерно такие же, как у Discord: можно добавлять людей в друзья, переписываться с ними и общаться голосом, подписываться на тематические каналы (не только про игры, но так же про музыку, искусство и многое другое), делиться своими достижениями и узнавать о прогрессе друзей.



Spacebar







Spacebar (он же Fosscord) — это надстройка над Discord с дополнительными фишками, плюшками и настройками приватности. Он позволяет использовать все боты и приложения, созданные для Discord, на собственном сервере, закрыв посторонним людям доступ к любым данным. Его работоспособность после блокировки Discord тоже под вопросом.



Matrix







Интересный, хотя и довольно сложный клон Discord, требующий небольших навыков настройки софта и компьютеров. По сути это децентрализованная инфраструктура с двухсторонним шифрованием трафика и возможностью запуска на собственном сервере. У проекта открытый исходный код с возможностями кастомизации и использования различных графических оболочек.



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