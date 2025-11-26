Все, что известно о Resident Evil Requiem на данный момент





Спустя четыре года Capcom нарушила покой фанатов культовой линейки зомби-хорроров громким анонсом — весной 2026 года выйдет Resident Evil Requiem. Рассказываем, что известно об одной из самых ожидаемых игр на данный момент.

Системные требования

Девятая номерная часть Resident Evil с подзаголовком Requiem стала самым громким анонсом 7 июня на Summer Game Fest 2025. Capcom не постеснялась назвать новую часть франшизы новым словом в жанре хорроров, а в число заявленных платформ вошли: ПК, Xbox Series X|S, PlayStayion 5. Релиз наметили на 27 февраля 2026 года.Из дебютного трейлера стал известен главный протагонист игры — юная агент ФБР Грейс Эшкрофт, дочь известной по Resident Evil: Outbreak Алисы Эшкрофт. Также создатели пообещали совершенно новый уровень графики, выжав последние капли мощности текущих консолей. Инсайдеры поспешили выдвинуть свои предположения, мол создатели намеренно путают геймеров и большую часть игрового времени студия уделила Леону Кеннеди, а прогулка по Раккун Сити будет эпизодической, но вскоре эту информацию официально опровергли.В тот же день игра пополнила списки Steam. Подробности сюжета хранились в секрете, зато фанатам серии подкинули первую порцию скриншотов.Для российских игроков описание принесло нечто большее — в разделе локализации числился полный перевод на русский язык, включая озвучку. Чуть больше недели спустя, Capcom намекнула на сайте игры, что Грейс продолжит дело матери — попытается найти причины появления загадочного вируса, который погрузил весь мир в хаос.Между тем журналисты уже успели опробовать демо-версию Resident Evil Requiem и отметили небывалый уровень реализма, как графически, так и в плане поведения персонажа. Также стало известно о выборе ракурса камеры: от первого или третьего лица. При этом качество анимаций хорошо смотрится при любом раскладе, правда сменить отображение можно только через настройки игры. Как оказалось, такую вариативность ввели вовсе не ради удобства, — вид с глаз создавал для некоторых чрезмерно пугающую атмосферу и уровень страха предложили разбавить камерой со спины, в чем признался геймдиректор Коси Наканиси.В конце июня разработчики в рамках ивента Capcom Spotlight решили ослабить напряжение среди «ждунов» зомби-хоррора и дали чуть больше вводных об игре. Между событиями Resident Evil Village будущей Requiem минуло семь лет и 30 лет, как Раккун Сити был поражен ядерным ударом. Грэйс Эшкрофт, которой предстоит управлять игрокам, в корне отличается от ранее известных персонажей — она эмоциональна, замкнута и пуглива.Главная задумка — передать через экран, так называемый «аддиктивный страх» — чем выше уровень опасности, тем активнее действия геймеров. Таким образом новый «резик» планируют вернуть к истокам серии, которая с момента выхода оригинальной «четверки» сменила вектор с напряженного сурвайвл-хоррора на экшен. Любопытно, что на ранних этапах рассматривалась идея поместить игроков в открытый мир, но от столь кардинальных метаморфоз решили отказаться.Еще больше подробностей раскрыли во второй половине августа на Gamescom Opening Night Live. Capcom официально показала новый трейлер, финал которого не на шутку заинтриговал аудиторию.А буквально на следующий день журналисты приоткрыли тайну и в сети оказался десятиминутный геймплейный ролик с погоней Грейс от жуткого монстра. По характеру чудовище напоминает классического гиганта-преследователя, интеллект которого зрители сравнили с поведением Чужого из Alien: Isolation.12 сентября случилось то, чего не ожидал никто — Capcom официально заявили о выходе Resident Evil Requiem на Nintendo Switch 2. Новость подкрепили вторым трейлером с графикой под портативку и той же датой релиза, что и на остальных платформах.Как и предполагалось, картинка выглядела значительно скромнее, что подтвердили тесты Digital Foudory: трассировку лучей, из-за которой выход игры на консолях прошлого поколения невозможен, завезли, нативное разрешение в 600p апскейлится при помощи DLSS, а частота кадров далека от стабильности. Вероятно, чтобы не распугать игроков специалисты сгладили углы и точных значений fps не назвали, отметив, что для неспешного игрового процесса железа второго «свитча» хватит.В конце сентября Capcom привезла новое демо на Tokio Games Show, а вместе с ним и новые детали о будущем хите. По словам студии «реквием» не ограничится беготней и прятками — игрокам придется применять тактику против «эволюционирующих» монстров, а каждое столкновение станет динамичным и уникальным.На данный момент Capcom не дает прямого ответа, сколько знакомых по предыдущим частям франшизы вернутся в «реквием». Они будут, но игрокам посоветовали не завышать планку ожиданий и доверять только официальной информации. Отчасти такое напутствие студия дала из-за слухов о появлении постаревшего Леона Кеннеди с повязкой вместо глаза — тогда Capcom заявила, что изображение вполне может быть работой нейросети.Сейчас Resident Evil Requiem — одна из самых ожидаемых игр, а свыше трех миллионов игроков добавилии ее в список желаемого в Steam. Релиз по-прежнему назначен на 27 февраля 2026 года на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Игра будет защищена антипиратской Denuvo и вряд ли появится на торрентах в день релиза, если появится вообще. Также создатели обещают хорошую оптимизацию, что подтверждают щадящие системные требования.: Windows 11: Intel corei5-8500 или AMD Ryzen 5 3500: 16 ГБ: GeForce GTX 1660 6 ГБ / Radeon RX 5500 XT 8 ГБ: Windows 11: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500: 16 ГБ: GeForce RTX 2060 Super 8 ГБ / Radeon RX 6600 8 ГБ