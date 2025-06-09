CoD Black Ops 7, Final Fantasy, Cronos: что еще показали на Xbox Games Showcase 2025

8 июня Microsoft провела Xbox Games Showcase 2025. На презентации показали множество проектов, выход которых ожидается в ближайшие пару лет на консолях и ПК. Собрали все самое интересное в одном материале.
Содержание:• High on Life 2
• Resonance: A Plague Tale Legacy
• The Blood of Dawnwalker
• Super Meat Boy 3D
• Ninja Gaiden 4
• Clockwork Revolution
• Cronos: The New Dawn
• MUDANG: Two Hearts
• Final Fantasy
• Call of Duty: Black Ops 7
High on Life 2
Продолжение юморного шутера с болтливыми пушками, от авторов «Рика и Морти». Сюжет схож с оригиналом — игроку предстоит спасать людей, пока картель не переработал тех в субстанцию, вызывающую зависимость.
• Когда выйдет: 2026 год
Resonance: A Plague Tale Legacy
Предыстория расскажет о событиях, которые развернулись за 15 лет до A Plague Tale: Requiem. Молодая София, будучи в бегах, намерена раскрыть тайну своего прошлого.
• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 2026 год
The Blood of Dawnwalker
Выходцы из CD Projekt RED представили первый геймплейный трейлер своей экшен-РПГ в жанре темного фэнтези. Юный Коэн поротив своей воли становиться полувампиром. У него есть 30 дней, чтобы спасти семью и расправиться с упырями.
• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Когда выйдет: 2026 год
Super Meat Boy 3D
Хардкорный платформер о мясном мальчике получил еще одно продолжение. Теперь в трехмерном мире.
• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 2026 год
Ninja Gaiden 4
Team Ninja и Platinum Games показали новый геймплей скоростного слешера. Помимо уже известного Рю Хаябусы, в «четверке» появится второй игровой персонаж — мастер-ниндзя Якумо.
• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 21 октября 2025 год
Clockwork Revolution
История развернется в городе Авалон, чью судьбу вершит игрок, способный перемещаться во времени и менять сюжетные линии. Обещают динамичный экшен, глубокую ролевую систему, продвинутый редактор персонажа и нелинейный сюжет.
• Где играть: ПК, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: нет информации
Cronos: The New Dawn
Экшен-хоррор от Bloober Team (Silent Hill 2 Remake, Layers of Fear). Сюжет протекает сразу в двух эпохах — прошлом и будущем. Агент с позывным «Странник» ищет способ вернуться в 80-е, где он сможет собрать группу людей, способных предотвратить апокалипсис.
• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Когда выйдет: 2025 год
MUDANG: Two Hearts
Стелс-эшен, в котором две стороны конфликта — северная и южная Корея — пытаются поставить точку в многолетней вражде. Однако в день подписания договора о перемирии, террористическая организация совершает провокацию. Оперативники обеих сторон бросаются на поиски загадочного террориста, известного как ID: Ghost.
• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Когда выйдет: 2026 год
Final Fantasy
Сразу две «финалки» перебираются на Xbox. Final Fantasy XVI — доступна уже сейчас, а Final Fantasy VII Remake Intergrade — первая часть трилогии ремейков Final Fantasy VII, выйдет до конца года.
Call of Duty: Black Ops 7
Действия развернутся в 2035 году — спустя 40 лет после окончания шестой части. Главным протагонистом станет Дэвид Мэйсон с набором передовых гаджетов. Судя по трейлеру, в качестве главного злодея выступит Рауль Менендес.
• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 2025 год