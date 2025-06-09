CoD Black Ops 7, Final Fantasy, Cronos: что еще показали на Xbox Games Showcase 2025

Артем
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8 июня Microsoft провела Xbox Games Showcase 2025. На презентации показали множество проектов, выход которых ожидается в ближайшие пару лет на консолях и ПК. Собрали все самое интересное в одном материале.

Содержание:

High on Life 2
Resonance: A Plague Tale Legacy
The Blood of Dawnwalker
Super Meat Boy 3D
Ninja Gaiden 4
Clockwork Revolution
Cronos: The New Dawn
MUDANG: Two Hearts
Final Fantasy
Call of Duty: Black Ops 7

High on Life 2



Продолжение юморного шутера с болтливыми пушками, от авторов «Рика и Морти». Сюжет схож с оригиналом — игроку предстоит спасать людей, пока картель не переработал тех в субстанцию, вызывающую зависимость.

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Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 2026 год

Resonance: A Plague Tale Legacy



Предыстория расскажет о событиях, которые развернулись за 15 лет до A Plague Tale: Requiem. Молодая София, будучи в бегах, намерена раскрыть тайну своего прошлого.

• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 2026 год

The Blood of Dawnwalker



Выходцы из CD Projekt RED представили первый геймплейный трейлер своей экшен-РПГ в жанре темного фэнтези. Юный Коэн поротив своей воли становиться полувампиром. У него есть 30 дней, чтобы спасти семью и расправиться с упырями.

• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Когда выйдет: 2026 год

Super Meat Boy 3D



Хардкорный платформер о мясном мальчике получил еще одно продолжение. Теперь в трехмерном мире.

• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 2026 год

Ninja Gaiden 4



Team Ninja и Platinum Games показали новый геймплей скоростного слешера. Помимо уже известного Рю Хаябусы, в «четверке» появится второй игровой персонаж — мастер-ниндзя Якумо.

• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 21 октября 2025 год

Clockwork Revolution



История развернется в городе Авалон, чью судьбу вершит игрок, способный перемещаться во времени и менять сюжетные линии. Обещают динамичный экшен, глубокую ролевую систему, продвинутый редактор персонажа и нелинейный сюжет.

• Где играть: ПК, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: нет информации

Cronos: The New Dawn



Экшен-хоррор от Bloober Team (Silent Hill 2 Remake, Layers of Fear). Сюжет протекает сразу в двух эпохах — прошлом и будущем. Агент с позывным «Странник» ищет способ вернуться в 80-е, где он сможет собрать группу людей, способных предотвратить апокалипсис.

• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Когда выйдет: 2025 год

MUDANG: Two Hearts



Стелс-эшен, в котором две стороны конфликта — северная и южная Корея — пытаются поставить точку в многолетней вражде. Однако в день подписания договора о перемирии, террористическая организация совершает провокацию. Оперативники обеих сторон бросаются на поиски загадочного террориста, известного как ID: Ghost.


• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S
• Когда выйдет: 2026 год

Final Fantasy



Сразу две «финалки» перебираются на Xbox. Final Fantasy XVI — доступна уже сейчас, а Final Fantasy VII Remake Intergrade — первая часть трилогии ремейков Final Fantasy VII, выйдет до конца года.

Call of Duty: Black Ops 7



Действия развернутся в 2035 году — спустя 40 лет после окончания шестой части. Главным протагонистом станет Дэвид Мэйсон с набором передовых гаджетов. Судя по трейлеру, в качестве главного злодея выступит Рауль Менендес.

• Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass
• Когда выйдет: 2025 год

Полная версия трансляции Xbox Games Showcase 2025 на YouTube

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