CoD Black Ops 7, Final Fantasy, Cronos: что еще показали на Xbox Games Showcase 2025

Resonance: A Plague Tale Legacy

The Blood of Dawnwalker

Super Meat Boy 3D

Ninja Gaiden 4

Clockwork Revolution

Cronos: The New Dawn

MUDANG: Two Hearts

Final Fantasy

Call of Duty: Black Ops 7

Полная версия трансляции Xbox Games Showcase 2025 на YouTube

: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass: 2026 годПредыстория расскажет о событиях, которые развернулись за 15 лет до A Plague Tale: Requiem. Молодая София, будучи в бегах, намерена раскрыть тайну своего прошлого.: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass: 2026 годВыходцы из CD Projekt RED представили первый геймплейный трейлер своей экшен-РПГ в жанре темного фэнтези. Юный Коэн поротив своей воли становиться полувампиром. У него есть 30 дней, чтобы спасти семью и расправиться с упырями.: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S: 2026 годХардкорный платформер о мясном мальчике получил еще одно продолжение. Теперь в трехмерном мире.: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass: 2026 годTeam Ninja и Platinum Games показали новый геймплей скоростного слешера. Помимо уже известного Рю Хаябусы, в «четверке» появится второй игровой персонаж — мастер-ниндзя Якумо.: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass: 21 октября 2025 годИстория развернется в городе Авалон, чью судьбу вершит игрок, способный перемещаться во времени и менять сюжетные линии. Обещают динамичный экшен, глубокую ролевую систему, продвинутый редактор персонажа и нелинейный сюжет.: ПК, Xbox Series X|S, Game Pass: нет информацииЭкшен-хоррор от Bloober Team (Silent Hill 2 Remake, Layers of Fear). Сюжет протекает сразу в двух эпохах — прошлом и будущем. Агент с позывным «Странник» ищет способ вернуться в 80-е, где он сможет собрать группу людей, способных предотвратить апокалипсис.: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S: 2025 годСтелс-эшен, в котором две стороны конфликта — северная и южная Корея — пытаются поставить точку в многолетней вражде. Однако в день подписания договора о перемирии, террористическая организация совершает провокацию. Оперативники обеих сторон бросаются на поиски загадочного террориста, известного как ID: Ghost.: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S: 2026 годСразу две «финалки» перебираются на Xbox. Final Fantasy XVI — доступна уже сейчас, а Final Fantasy VII Remake Intergrade — первая часть трилогии ремейков Final Fantasy VII, выйдет до конца года.Действия развернутся в 2035 году — спустя 40 лет после окончания шестой части. Главным протагонистом станет Дэвид Мэйсон с набором передовых гаджетов. Судя по трейлеру, в качестве главного злодея выступит Рауль Менендес.ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Game Pass: 2025 год