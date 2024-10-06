Xbox мёртв! PlayStation в коме. Наступает закат консольной эпохи

Доступность

Цены

На консолях просто не во что играть

Как быть: на чем играть?

Что в итоге

На старте актуального поколения консолей я обзавелся PlayStation 5 и Xbox Series X. Спустя полгода-год я пришел к выводу, что времени на игры у меня не так много, как хотелось бы, а хороших релизов очень мало. По итогу решил отдать предпочтение Xbox из-за Game Pass, а еще мы с другом приобретали новинки там на двоих через семейный аккаунт. В 2024 году я распробовал Steam Deck, кайфанул и снова совершил ошибку, отдав предпочтение Xbox. Рассказываю, почему Series X моя последняя консоль.Sony повернулась к геймерам из России жопой. Их решение, не осуждаю. Microsoft не делала подобных телодвижений. Однако у меня Xbox европейский (читай серый), на таких консолях встречается ошибка «с доступностью в вашем регионе». Чаще всего решается она подменой DNS в настройках, но есть и другие методы.Таким образом консоли потеряли фишку из разряда «просто работает» — купил игру и наслаждаешься. За это я в свое время любил Xbox 360.Сейчас добыча игр на консоли выглядит как связка из многочисленных действий, которые попросту утомляют. Конечно же на Xbox всё гораздо проще, но там есть другие минусы, о них ниже. На PlayStation же: заведи какой-нибудь «турецкий» аккаунт, найди способ его оплачивать и тд и тп. Помимо этого нужно учитывать, что игры, предназначенные для определенного региона, могут не содержать озвучку на русском языке. Подытожу: тот еще геморрой.Купить игру в Steam сейчас значительно проще.Сравнительно недавно Sony выкатила PlayStation 5 Pro с ценником в 800 евро. С такого прайса можно уже начинать сборку ПК, который сейчас выглядит наиболее привлекательной платформой из-за большого выбора источников доступа к играм.К слову, цены на игровые тайтлы для консолей также оставляют желать лучшего.Во времена Xbox 360 и PlayStation 3, а затем и PS4, консоли привлекали широкой линейкой эксклюзивных тайтлов. Для понимания: дело не в эксклюзивности, я как раз против нее. Просто таким образом на консолях хороших игр было больше — кроссплатформа + эксклюзивные тайтлы.Поколение PlayStation 5 и Xbox Series официально считаю провальным. Удачные эксклюзивные тайтлы можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. Эй, Sony, Microsoft, а где игры-то?!Возвращаюсь к обозначенной выше проблеме Xbox — на этой консоли просто не во что играть. Прямо сейчас Series X — бесполезный мусор, до которого зачастую не добираются кроссплатформенные релизы. Виновата в этом Microsoft со своей политикой в том, что все игры, выходящие на Series X, должны выпускаться на Series S. Фил, дай возможность решать это разработчикам!Самый яркий пример — Wukong. Игра вышла на ПК и PS5, а доберется ли она когда-либо до Xbox — неизвестно. К сожалению, из-за аналогичной проблемы до Xbox не добирается очень много интересных тайтлов.Сюда же стоит добавить, почему ПК наиболее интересная платформа в плане выбора игр. Sony начала туда постепенно отпускать свои эксклюзивы. До Xbox по понятным причинам они никогда не доберутся.Для меня сейчас ПК — самая привлекательная игровая платформа. Главный аргумент: отсутствие проблем с доступностью. ПК не ограничивается стором платформы, есть Steam, EGS, GOG и еще куча всего.Помимо всего вышеперечисленного не стоит забывать о торрентах. Давайте сразу скинем маски лицемерия. В текущих реалиях я нормально отношусь к источникам под пиратским флагом.Моя позиция предельна проста: если разработчики сделали качественный продукт и при этом не против получить за него денег, то нужно заносить. Покупкой через Steam и другими доступными способами. Однако есть издатели и разрабы, которые почему-то решили, что я слишком плох для их проектов. Чтож, до встречи с вашими тайтлами в «зеленом стиме».Есть у ПК и жирный минус. Собрать сейчас его с нуля влетит в копеечку, особенно если захотеть «прочувствовать все новинки на ультрах».Впрочем, есть шикарная альтернатива дорогостоящей сборке ПК — покупка Steam Deck. Как по мне, прямо сейчас портативный компьютер от Valve выглядит буквально бескомпромиссным геймерским решением. Опробовал его в этом году и остался предельно доволен.Xbox Series X станет моей последней консолью в классическом понимании. Сейчас в конце октября я жду релиз новой Call of Duty в Game Pass. Прохожу её или нет (зависит от игры), а затем выставляю Xbox на Авито. Пускай собирает пыль у кого-нибудь еще.После продажи Xbox планирую снова вернуться на Steam Deck и обрести игровой дзен, а позднее может и до сборки ПК созрею.