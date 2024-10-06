Xbox мёртв! PlayStation в коме. Наступает закат консольной эпохи

На старте актуального поколения консолей я обзавелся PlayStation 5 и Xbox Series X. Спустя полгода-год я пришел к выводу, что времени на игры у меня не так много, как хотелось бы, а хороших релизов очень мало. По итогу решил отдать предпочтение Xbox из-за Game Pass, а еще мы с другом приобретали новинки там на двоих через семейный аккаунт. В 2024 году я распробовал Steam Deck, кайфанул и снова совершил ошибку, отдав предпочтение Xbox. Рассказываю, почему Series X моя последняя консоль.
ДоступностьSony повернулась к геймерам из России жопой. Их решение, не осуждаю. Microsoft не делала подобных телодвижений. Однако у меня Xbox европейский (читай серый), на таких консолях встречается ошибка «с доступностью в вашем регионе». Чаще всего решается она подменой DNS в настройках, но есть и другие методы.
Таким образом консоли потеряли фишку из разряда «просто работает» — купил игру и наслаждаешься. За это я в свое время любил Xbox 360.
Сейчас добыча игр на консоли выглядит как связка из многочисленных действий, которые попросту утомляют. Конечно же на Xbox всё гораздо проще, но там есть другие минусы, о них ниже. На PlayStation же: заведи какой-нибудь «турецкий» аккаунт, найди способ его оплачивать и тд и тп. Помимо этого нужно учитывать, что игры, предназначенные для определенного региона, могут не содержать озвучку на русском языке. Подытожу: тот еще геморрой.
Купить игру в Steam сейчас значительно проще.
ЦеныСравнительно недавно Sony выкатила PlayStation 5 Pro с ценником в 800 евро. С такого прайса можно уже начинать сборку ПК, который сейчас выглядит наиболее привлекательной платформой из-за большого выбора источников доступа к играм.
К слову, цены на игровые тайтлы для консолей также оставляют желать лучшего.
На консолях просто не во что игратьВо времена Xbox 360 и PlayStation 3, а затем и PS4, консоли привлекали широкой линейкой эксклюзивных тайтлов. Для понимания: дело не в эксклюзивности, я как раз против нее. Просто таким образом на консолях хороших игр было больше — кроссплатформа + эксклюзивные тайтлы.
Поколение PlayStation 5 и Xbox Series официально считаю провальным. Удачные эксклюзивные тайтлы можно пересчитать буквально на пальцах одной руки. Эй, Sony, Microsoft, а где игры-то?!
Возвращаюсь к обозначенной выше проблеме Xbox — на этой консоли просто не во что играть. Прямо сейчас Series X — бесполезный мусор, до которого зачастую не добираются кроссплатформенные релизы. Виновата в этом Microsoft со своей политикой в том, что все игры, выходящие на Series X, должны выпускаться на Series S. Фил, дай возможность решать это разработчикам!
Самый яркий пример — Wukong. Игра вышла на ПК и PS5, а доберется ли она когда-либо до Xbox — неизвестно. К сожалению, из-за аналогичной проблемы до Xbox не добирается очень много интересных тайтлов.
Сюда же стоит добавить, почему ПК наиболее интересная платформа в плане выбора игр. Sony начала туда постепенно отпускать свои эксклюзивы. До Xbox по понятным причинам они никогда не доберутся.
Как быть: на чем играть?Для меня сейчас ПК — самая привлекательная игровая платформа. Главный аргумент: отсутствие проблем с доступностью. ПК не ограничивается стором платформы, есть Steam, EGS, GOG и еще куча всего.
Помимо всего вышеперечисленного не стоит забывать о торрентах. Давайте сразу скинем маски лицемерия. В текущих реалиях я нормально отношусь к источникам под пиратским флагом.
Моя позиция предельна проста: если разработчики сделали качественный продукт и при этом не против получить за него денег, то нужно заносить. Покупкой через Steam и другими доступными способами. Однако есть издатели и разрабы, которые почему-то решили, что я слишком плох для их проектов. Чтож, до встречи с вашими тайтлами в «зеленом стиме».
Есть у ПК и жирный минус. Собрать сейчас его с нуля влетит в копеечку, особенно если захотеть «прочувствовать все новинки на ультрах».
Впрочем, есть шикарная альтернатива дорогостоящей сборке ПК — покупка Steam Deck. Как по мне, прямо сейчас портативный компьютер от Valve выглядит буквально бескомпромиссным геймерским решением. Опробовал его в этом году и остался предельно доволен.
Что в итогеXbox Series X станет моей последней консолью в классическом понимании. Сейчас в конце октября я жду релиз новой Call of Duty в Game Pass. Прохожу её или нет (зависит от игры), а затем выставляю Xbox на Авито. Пускай собирает пыль у кого-нибудь еще.
После продажи Xbox планирую снова вернуться на Steam Deck и обрести игровой дзен, а позднее может и до сборки ПК созрею.