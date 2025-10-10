Control выйдет на iPhone, iPad и Mac

Также игра от создателей Алана Уэйка и Макса Пэйна доберется до Apple Vision Pro.
Control — это экшен от третьего лица. Главная героиня Джесси Фейден после столкновения с паранормальным существом по имени Полярис, находит в Старейший Дом — штаб-квартиру Федерального Бюро Контроля. Она разыскивает своего брата Дилана, который был похищен бюро семнадцать лет назад после альтернативного мирового события в их родном городе Ординари.
Изначально Control вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2019 году и является частью вселенной Алана Уэйка. Версия игры для Apple устройств ожидается в начале 2026 года.
