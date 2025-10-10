Control выйдет на iPhone, iPad и Mac

Также игра от создателей Алана Уэйка и Макса Пэйна доберется до Apple Vision Pro.

По словам финской студии разработчиков Remedy (Alan Wake, Max Payne), Apple уже готовит порт паранормального боевика Control для своих устройств. Известно, что игра выйдет на iPhone, iPad, Mac и Vision Pro. Управление адаптируют под сенсорные экраны, при этом возможность подключить геймпад останется.

Control — это экшен от третьего лица. Главная героиня Джесси Фейден после столкновения с паранормальным существом по имени Полярис, находит в Старейший Дом — штаб-квартиру Федерального Бюро Контроля. Она разыскивает своего брата Дилана, который был похищен бюро семнадцать лет назад после альтернативного мирового события в их родном городе Ординари. 

Изначально Control вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2019 году и является частью вселенной Алана Уэйка. Версия игры для Apple устройств ожидается в начале 2026 года.

