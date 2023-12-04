Cyberpunk 2077 — всё! Разработчики больше не будут заниматься игрой.
Артем Фунтиков —
CD Projekt RED сообщила, что патч 2.1 станет последним крупным событием в Найт-Сити. Команда сворачивает работу над Cyberpunk 2077 и сосредоточится на следующих проектах.
Об этом стало известно в беседе с журналистами портала IGN. Уже завтра, 5 декабря, RPG-шутер Cyberpunk 2077 получит финальное обновление 2.1. Вместе с ним будет добавлено перемещение в метро, которое ждали на выходе игры, новые романтические активности, исправленное поведение боссов и другие нововведения. Кроме того в тот же день выйдет дисковая версия Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Издание включает в себя основную игру и дополнение «Призрачная свобода».
После этого компания бросит все силы на создание сиквела по вселенной Cyberpunk, а также нового «Ведьмака», на данный момент известный как Polaris.
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Комментарии
+6
Вот же уродцы) Шуму то сколько было про поддержку киберпанка, что это наш второй значимый проект после ведьмака, будем делать крутые дополнения, будет поддержка ребяты, только оформляйте предзаказы. А по итогу что? Одно длс и патчи только чтобы привести игру в более менее играбельное состояние. Балаболы одним словом.
Вчера в 18:19
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Ну и отлично. А то за три года так её не разу и не скачал, ждал когда с обновами наконец закончат. Теперь можно и поиграть)
час назад в 23:03
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Вы через Гугл закрыли чтоль авторизацию? Красавчики(((
час назад в 23:05
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