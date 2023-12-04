Cyberpunk 2077 — всё! Разработчики больше не будут заниматься игрой.

Артем
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CD Projekt RED сообщила, что патч 2.1 станет последним крупным событием в Найт-Сити. Команда сворачивает работу над Cyberpunk 2077 и сосредоточится на следующих проектах.

Об этом стало известно в беседе с журналистами портала IGN. Уже завтра, 5 декабря, RPG-шутер Cyberpunk 2077 получит финальное обновление 2.1. Вместе с ним будет добавлено перемещение в метро, которое ждали на выходе игры, новые романтические активности, исправленное поведение боссов и другие нововведения. Кроме того в тот же день выйдет дисковая версия Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Издание включает в себя основную игру и дополнение «Призрачная свобода». 

После этого компания бросит все силы на создание сиквела по вселенной Cyberpunk, а также нового «Ведьмака», на данный момент известный как Polaris.
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Источник:
IGN
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Комментарии

s_medik
+3389
s_medik
Как раз думал на выходных купить игру. Кто поиграл, как вам, стоит покупать на PS4?
Вчера в 18:16
#
Mers
+4721
Mers s_medik
На PS4 я бы не брал, ты будешь лишен дополнения, которое доступно на PS5. Как говорят, оно там отвал башки.
2 часа назад в 22:03
#
+304
den3221 s_medik
У меня на 4 прошке и на 5ке! На 4 ку однозначно не стоит.
2 часа назад в 22:22
#
+6
Brightside
Вот же уродцы) Шуму то сколько было про поддержку киберпанка, что это наш второй значимый проект после ведьмака, будем делать крутые дополнения, будет поддержка ребяты, только оформляйте предзаказы. А по итогу что? Одно длс и патчи только чтобы привести игру в более менее играбельное состояние. Балаболы одним словом.
Вчера в 18:19
#
Dmitriy
+810
Dmitriy
ну как на запуске обделались так и обещания свои выполнили....
Вчера в 18:31
#
tellurian
+4714
tellurian
Одним словом, поляки :)
2 часа назад в 22:11
#
Юра из МУРа
+210
Юра из МУРа
Ну и отлично. А то за три года так её не разу и не скачал, ждал когда с обновами наконец закончат. Теперь можно и поиграть)
час назад в 23:03
#
Юра из МУРа
+210
Юра из МУРа
Вы через Гугл закрыли чтоль авторизацию? Красавчики(((
час назад в 23:05
#