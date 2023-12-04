Cyberpunk 2077 — всё! Разработчики больше не будут заниматься игрой.

CD Projekt RED сообщила, что патч 2.1 станет последним крупным событием в Найт-Сити. Команда сворачивает работу над Cyberpunk 2077 и сосредоточится на следующих проектах.Об этом стало известно в беседе с журналистами портала IGN. Уже завтра, 5 декабря, RPG-шутер Cyberpunk 2077 получит финальное обновление 2.1. Вместе с ним будет добавлено перемещение в метро, которое ждали на выходе игры, новые романтические активности, исправленное поведение боссов и другие нововведения. Кроме того в тот же день выйдет дисковая версия Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Издание включает в себя основную игру и дополнение «Призрачная свобода».После этого компания бросит все силы на создание сиквела по вселенной Cyberpunk, а также нового «Ведьмака», на данный момент известный как Polaris.