Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

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Одна из лучших игр десятилетия, Cyberpunk 2077, официально выйдет на компьютеры Mac с чипами Apple Silicon в начале 2025 года.В пресс-релизе студия CDPR отмечает, что порт для macOS предложит трассировку лучей, технологию генерации кадров и пространственный звук. Короткий тизер Cyberpunk 2077 был показан в ролике о новых MacBook Pro с чипами M4.Вместе с основной игрой Cyberpunk 2077 выйдет и дополнение «Призрачная свобода». «Полное издание» появится в Mac App Store скоро. Если вы уже купили игру в Steam для ПК, вы сможете установить её на Mac без дополнительных покупок.