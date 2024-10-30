Cyberpunk 2077 выйдет на Mac в следующем году

Фархад
КП2077

Одна из лучших игр десятилетия, Cyberpunk 2077, официально выйдет на компьютеры Mac с чипами Apple Silicon в начале 2025 года.

В пресс-релизе студия CDPR отмечает, что порт для macOS предложит трассировку лучей, технологию генерации кадров и пространственный звук. Короткий тизер Cyberpunk 2077 был показан в ролике о новых MacBook Pro с чипами M4.

Вместе с основной игрой Cyberpunk 2077 выйдет и дополнение «Призрачная свобода». «Полное издание» появится в Mac App Store скоро. Если вы уже купили игру в Steam для ПК, вы сможете установить её на Mac без дополнительных покупок.

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Источник:
Киберпанк
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Комментарии

+288
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Поляки уж не знают как бабла срубить , потому как следующие игры будут повесточным калом. Но сам киберпанк хорош и дополнение тоже крутое .
30 октября 2024 в 21:56
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+2
Роман Николаевич
Лучше бы гта новую запилили на мак. Ну или хотя бы предыдущие, типа 4 и 5.
31 октября 2024 в 18:58
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