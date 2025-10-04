Десятки игр внезапно пропали из Steam и других магазинов. Что произошло?





Компания Unity

Компания Unity предупредила разработчиков игр о критической уязвимости в своих движках, начиная с версии 2017.1. Эксплойт позволяет злоумышленникам выполнять произвольный код и красть конфиденциальные данные с устройств пользователей.

Хотя доказательств реального использования уязвимости пока нет, Unity настоятельно рекомендует разработчикам немедленно обновить свои игры. Проблема затрагивает проекты для Windows, Android и macOS, в то время как версии для iOS, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch считаются безопасными. Хотя доказательств реального использования уязвимости пока нет, Unity настоятельно рекомендует разработчикам немедленно обновить свои игры. Проблема затрагивает проекты для Windows, Android и macOS, в то время как версии для iOS, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch считаются безопасными. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Крупнейшие игровые студии уже отреагировали на угрозу. Obsidian временно удалила из магазинов такие игры, как Grounded и Pentiment, пока не выпустит патчи. Обновления уже вышли для Marvel Snap, No Rest for the Wicked и других популярных проектов. К исправлению ситуации подключились и технологические гиганты. Valve выпустила обновление Steam, Microsoft добавила защиту в Defender, Google также предприняла меры безопасности. Разработчики сейчас экстренно заняты созданием патчей для своих игр.