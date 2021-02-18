Консоли от Microsoft еще с предыдущего поколения One славились своей обратной совместимостью, позволяющей запускать игры от Xbox 360 и даже от оригинального Xbox. И новое поколение Xbox Series исключением не стало — игрокам доступна большая часть проектов, выпущенных за последние полтора десятилетия.

Однако проблема большинства таких игр — они идут лишь в 30 FPS, при этом, очевидно, новые консоли могут выдать гораздо больше. Но просто так взять и поднять частоту кадров в старых проектах на Xbox Series нельзя: во многих играх различные процессы привязаны к FPS, из-за чего они могут «сломаться». И Microsoft придумала решение — технологию, которую она назвала FPS Boost.



Она позволяет повышать число кадров в секунду в старых проектах аж до 120, при этом сами игры «думают», что они продолжают работать в 30 FPS, поэтому работают абсолютно нормально. Однако на данный момент технология FPS Boost требует ручной адаптации, поэтому работает она пока лишь в нескольких играх, таких как Far Cry 4, Sniper Elite 4, Watch Dogs 2, UFC 4 и New Super Lucky's Tale. Microsoft обещает, что количество поддерживаемых игр будет расти в будущем.

Для указанных выше игр включить FPS Boost нужно самостоятельно: для этого в меню «Управление игрой» нужно выбрать «Параметры совместимости» и активировать эту функцию.


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