Долгожданную Silent Hill f слили на торренты раньше официального релиза

Издатель решил не защищать игру антипиратской защитой.

KONAMI и NeoBards Entertainment выпустили Silent Hill f — продолжение психологического хоррора о таинственном городе, действие которого перенесли в Японию 60-х годов. Официальный релиз на ПК и консолях намечен на 25 сентября, но предзаказавшие Delux-версию получили доступ к ней уже сегодня. Создатели решили не обременять игру антипиратской защитой, чем воспользовались хакеры из Rune.В «зеленом стиме» Silent Hill f появилась в формате Portable-версии — папки с распакованной игрой. Она не требует установки и занимает на жестком диске около 47 ГБ.По сюжету главной героиней Silent Hill f станет школьница Хинако Симидзу, живущая в отдаленном городке Эбисугаока. Ее привычный мир рушится, когда улицы заполнились густым туманом и невообразимыми монстрами. Девушке предстоит разгадывать головоломки, выживать и познать красоту в страхе и ужас, порожденный красотой.