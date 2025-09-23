Долгожданную Silent Hill f слили на торренты раньше официального релиза

Фото: KONAMI
Издатель решил не защищать игру антипиратской защитой.
В «зеленом стиме» Silent Hill f появилась в формате Portable-версии — папки с распакованной игрой. Она не требует установки и занимает на жестком диске около 47 ГБ.
По сюжету главной героиней Silent Hill f станет школьница Хинако Симидзу, живущая в отдаленном городке Эбисугаока. Ее привычный мир рушится, когда улицы заполнились густым туманом и невообразимыми монстрами. Девушке предстоит разгадывать головоломки, выживать и познать красоту в страхе и ужас, порожденный красотой.