Долгожданный слэшер Ninja Gaiden 4 появился на торрентах

Игра попала на трекеры сразу после релиза.
За разработку игры отвечала студия Platinum Games (Bayonetta, NieR: Automata). Главным сюжетным героем стал ниндзя Якумо из клана Ворона. Ему предстоит победить Темного Дракона в дождливом Токио. Антогонист оригинальной трилогии Рю Хаябуса также вернется в качестве играбельного персонажа и оппонента.
Критики тепло встретили новую часть франшизы, похвалив боевую систему. Однако по части графики Ninja Gaiden 4 заметно отстает от современных тайтлов.
Сейчас средняя оценка Ninja Gaiden 4 на Opencritic составила 81 балл.
Трейлер