Долгожданный слэшер Ninja Gaiden 4 появился на торрентах

Игра попала на трекеры сразу после релиза.

Microsoft и издательство Koei Tecmo представила Ninja Gaiden 4. Игра уже доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а также в подписочном сервисе Game Pass. Создатели решили отказаться от антипиратской защиты и проект попал под злом хакеров из RUNE. Буквально сразу после релиза слэшер залили на торренты.Пиратка весом в 53 ГБ распространяется в формате Portabe — не требует установки. 

За разработку игры отвечала студия Platinum Games (Bayonetta, NieR: Automata). Главным сюжетным героем стал ниндзя Якумо из клана Ворона. Ему предстоит победить Темного Дракона в дождливом Токио. Антогонист оригинальной трилогии Рю Хаябуса также вернется в качестве играбельного персонажа и оппонента.

Критики тепло встретили новую часть франшизы, похвалив боевую систему. Однако по части графики Ninja Gaiden 4 заметно отстает от современных тайтлов.

Сейчас средняя оценка Ninja Gaiden 4 на Opencritic составила 81 балл.

