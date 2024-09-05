Doom запустили в воздухе. Стоп, это как?

О подобных технологиях мечтали фантасты 80-х, а скромный энтузиаст собрал у себя дома.
Doom — культовый шутер 1993 года, который прочно уселся в анналах истории видеоигр. У него есть огромная фан-база, игру не прекращают развивать и модифицировать, но отдельным развлечением стал негласный челлендж «запусти Doom на всем, что шевелится» и имеет дисплей. Елочные украшения, пианино, даже тест на беременность и игрушка для взрослых раскочегарила Думгая на своих экранчиках. Так энтузиаст под ником @ancientjames задумался запустить Doom в воздухе и за четыре месяца добился впечатляющих результатов.
Для своих экспериментов он использовал вольюметрический дисплей — продвинутую версию 3D-вентилятора. В его тонкие лопасти встроены светодиоды, которые вращаются с высокой скоростью, и не видны человеческому глазу. А путем постоянного переключения диодов, устройство приводит в движение изображение или видеофрагмент — так создается эффект левитации. Подобные гаджеты обычно используют в торговых центрах для привлечения внимания покупателей, но умелец пошел дальше.
Судя по всему, автор изобретения смог синхронизировать ПК и «вентилятор» в режиме реального времени, а все действия игрока сопровождаются звуком из игры. Поскольку картинка от первого лица не сможет выглядеть объемно, автор «прикрутил» к игре мод — камера отдалилась, позволяя увидеть полноценное трехмерное пространство вокруг персонажа. Для большей наглядности @ancientjames выпустил сравнительный ролик между реальной игрой и пространственным изображением. Несколько месяцев ушло на доработку четкости изображения и улучшение углов обзора. Жаль что из-за посредственного качества записи прогресс оценить сложновато.
Пользователи форумов впечатлились проектом. Чаще всего работу сравнивали с технологиями, показанными Джорджем Лукасом в первых частях саги «Звездные Воины». Другие начали грезить запуском более тяжеловесных игр, например Crysis. Любопытно, но множество комментаторов подобную технологию увидели впервые.
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