Думгай после отпуска, внезапный Гигер и Ктулху в джунглях: во что поиграть в июле 2026

Содержание

Attack on Titan 3

DOOM: The Dark Ages — Revelations

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

The Mound: Omen of Cthulhu

The Guild: Europa 1410

Avatar Legends: The Fighting Game

Tormentum II

Halo: Campaign Evolved

Собрали самые ожидаемые игры на ближайший месяц.Omega Forceслешер, экшен от третьего лицаодиночныйПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 21 июляГотовы снова резать гигантам пятки на бешеной скорости? Студия Omega Force возвращается с финальным аккордом своей экшен-саги по культовому аниме «Атака Титанов» На этот раз разработчики вплели в канон тонну свежих альтернативных линий. Главный повод для гордости (и паники игроков) — возможность сойтись лицом к лицу сразу со всей девяткой уникальных Титанов в полном составе. Чтобы вы не разбились о первую же стену, авторы кардинально пересобрали механику культового Устройства пространственного маневрирования. Полеты стали отзывчивее, физика — приятнее, а воздушные кульбиты теперь выглядят так стильно, словно вы лично присутствуете в кадрах рисованного блокбастера. Отличный повод заточить клинки.id Softwareшутер, фэнтези от первого лицаодиночныйПК, PlayStation 5, Xbox Series7 июляПосле длительного отпуска Палач Рока вновь расчехляет свой дробовик в масштабном дополнении Revelations. Теперь брутальному парню предстоит не только пересчитать зубы местной фауне, но и раскопать жуткие тайны собственного прошлого. Авторы из id Software приготовили огромные многоуровневые локации и выводок невиданных ранее демонов, которые так и просятся на утилизацию. Главным же развлечением дополнения станет Цепное Копье. Новая смертоносная игрушка переворачивает привычный темп боя с ног на голову: теперь можно эффективно шинковать врагов на расстоянии и мгновенно перемещаться по арене, превращая процесс зачистки комнат в яростный танец.Ubisoftэкшен, приключение от третьего лицаодиночныйПК, PlayStation 5, Xbox Series9 июляЙо-хо-хо и бутылка рома для всех, кто истосковался по настоящим авантюрам и запаху океана Ubisoft выпускает полноценный ремейк, пожалуй, самой любимой фанатами части франшизы об ассасинах. Создатели не просто «причесали» графику и убрали раздражающие экраны загрузки в открытом мире, но и серьезно переработали боевую систему — как на суше, так и во время корабельных дуэлей на воде. Для тех, кто ценит настоящий пиратский дух, завезли порцию свежих моряцких песен и интерактивных питомцев. Сюжетную линию тоже не обделили вниманием, дополнив ее новыми заданиями и зрелищными сценами. Отличный повод снова поднять черные паруса и отправиться на абордаж королевских галеонов, забыв про былые технические огрехи.Killer Bean Studiosэкшен, хоррор, выживание от первого лицаодиночный, кооперативПК, PlayStation 5, Xbox Series15 июляЗнаете ли вы, что такое безумие? Вовсе не банда головорезов среди густых джунглей. А хтоническое помутнение рассудка по канонам великого Лавкрафта. Нет? Тогда этот кооперативный кошмар — то, что Гидра прописала. Сюжет забрасывает команду исследователей в жуткую альтернативную Южную Америку. Вместо ленивого отдыха среди пальм вас ждут поиски древних реликвий в перемешку с жуткими галлюцинациями и тварями из самого сердца тропиков. Путешествовать придется на кораблях и телегах, отбиваясь от невидимых человеческому глазу бестий. Самое веселое начинается в кооперативе на четверых: пока на побережье монстры слабоваты, в чаще обитают боссы, способные свести вашего персонажа с ума. В пылу безумия вы легко можете принять своего товарища за сущность из другого мира и открыть по нему огонь. Идеальная игра, чтобы проверить крепость нервов и проверить на прочность тиммейтов.Ashborne Gamesэкономическая стратегия, симулятородиночный, мультиплеерПК16 июляПравителями не рождаются, правителями становятся. Забудьте о пафосных битвах многотысячных армий — в этой стратегии идет куда более жестокая война за выживание обычной средневековой семьи. Начинать придется на самом дне, владея лишь скромной мастерской. Вы можете шить штаны, ковать мечи или варить зелья, но суровая экономика быстро докажет: честным трудом капитал не сколотить. Придется идти по головам: лезть в самую грязную политическую жижу, пихать в карманы взятки, шантажировать неугодных и плести интриги. Любители острых ощущений могут и вовсе уйти в криминал, грабя коровники и похищая зажиточных горожан. Главное — помнить, что на месте любого преступления остаются следы. Да-да, перед вами продуманный симулятор выживания в мире, где репутация бьет больнее любого меча. И если ваши оппоненты предоставят доказательства товарищу судье — милсти просим на плаху.Gameplay Group Internationalфайтинг, фэнтезиодиночный, мультиплеерПК, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch23 июляВода, земля, огонь, воздух. Когда-то давно вселенная Аватара выглядела как идеальная основа для компанейских сражений. Разработчики из Gameplay Group наконец-то воплотили эту идею в полноценном файтинге. На старте нам предлагают 12 знакомых персонажей из историй про Аанга и Корру. Чтобы разнообразить тактику, каждому бойцу можно заручиться поддержкой напарника, преображая боевую систему. Ключевая фишка игры — так называемая «Стойка потока». С помощью всего одной кнопки персонаж может грациозно уйти от атаки, проскользнуть под огненным шаром или взмыть в воздух для мощного комбо. Авторы обещают, что Аанг, Азула и Сокка будут играться абсолютно по-разному, а не просто швыряться банальными «файерболами» разных оттенков. Пора выяснить, чье кунг-фу и магия круче.OhNoo Studioквест, хоррор, вид сбокуодиночныйПК23 июляПродолжение мрачного и завораживающего квеста фанатам пришлось ждать долгих восемь лет. Причина такой задержки кроется в маниакальном перфекционизме авторов: более 150 игровых локаций были созданы вручную, мазок за мазком, без какого-либо привлечения нейросетей. Сюжет игры ироничен и пугающ одновременно: геймдизайнер внезапно просыпается внутри собственной игры. Теперь его новое место обитания — сюрреалистичный мир, наполненный жуткими тварями, которых сам творец никогда не придумывал. Нас ждет тягучая атмосфера в духе Гигера и Бексинского, а также масса неуютных, но интересных загадок.Halo Studiosшутер, фантастика от первого лицаодиночный, кооперативПК, PlayStation 5, Xbox Series X28 июляКультовый Мастер Чиф возвращается в масштабном переосмыслении своего самого первого приключения. Создатели подтянули тайтл под современные реалии, создав полноценный ремейк на новом движке. Главный сюрприз для ветеранов серии — три уникальные и хардкорные миссии, в которых знаменитый спартанец и харизматичный сержант Джонсон отправятся проводить дерзкую диверсию в глубоком тылу Ковенанта. Что особенно круто, часть игрового процесса в этих заданиях будет посвящена полноценным космическим баталиям. Отличный повод вспомнить, с чего начиналась великая космическая опера, но уже по современным стандартам.