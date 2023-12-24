Эксперты Digital Foundry назвали самые красивые игры 2023 года. Baldur’s Gate в пролёте

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Star Wars Jedi: Survivor

Final Fantasy XVI

RoboCop: Rogue City

Resident Evil 4: Remake

Hi-Fi RUSH

Super Mario Bros. Wonder

Marvel’s Spider-Man 2

На YouTube-канале Digital Foundry вышел новый ролик, в котором авторы назвали самые лучшие игры 2023 года в плане визуальных решений.Поразительно, но лидером рейтинга стала недавно вышедшая игра Avatar: Frontiers of Pandora. Эксперты похвалили тайтл за большой, красивый и проработанный открытый мир, шикарное освещение и трассировку лучей.Вслед за проектом Ubisoft идёт не менее красивый, но более реалистичный Alan Wake II. Авторы подчеркнули, что им пришлось долго спорить, кому отдать первое место. Сиквелу культовой игры про писателя-шизофреника пришлось уступить только из-за меньших масштабов самой игры.Замыкает тройку лидеров Cyberpunk 2077. Да, игра вышла в 2020 году, но только этой осенью она получила крупное обновление и DLC. Тем не менее разработчикам стоит отдать должное за прокачку графики Найт Сити.Помимо вышеперечисленных проектов, эксперты Digital Foundry выбрали несколько других игр, но не стали распределять места между ними. В топ-10 вошли:А во что из этого играли вы?