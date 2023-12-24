Эксперты Digital Foundry назвали самые красивые игры 2023 года. Baldur’s Gate в пролёте

Фархад
CP

На YouTube-канале Digital Foundry вышел новый ролик, в котором авторы назвали самые лучшие игры 2023 года в плане визуальных решений.

Поразительно, но лидером рейтинга стала недавно вышедшая игра Avatar: Frontiers of Pandora. Эксперты похвалили тайтл за большой, красивый и проработанный открытый мир, шикарное освещение и трассировку лучей.



Вслед за проектом Ubisoft идёт не менее красивый, но более реалистичный Alan Wake II. Авторы подчеркнули, что им пришлось долго спорить, кому отдать первое место. Сиквелу культовой игры про писателя-шизофреника пришлось уступить только из-за меньших масштабов самой игры.

Замыкает тройку лидеров Cyberpunk 2077. Да, игра вышла в 2020 году, но только этой осенью она получила крупное обновление и DLC. Тем не менее разработчикам стоит отдать должное за прокачку графики Найт Сити.

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Помимо вышеперечисленных проектов, эксперты Digital Foundry выбрали несколько других игр, но не стали распределять места между ними. В топ-10 вошли:
  • Star Wars Jedi: Survivor 
  • Final Fantasy XVI 
  • RoboCop: Rogue City 
  • Resident Evil 4: Remake
  • Hi-Fi RUSH 
  • Super Mario Bros. Wonder 
  • Marvel’s Spider-Man 2 


А во что из этого играли вы?
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Источник:
DF
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Комментарии

Dmitriy
+814
Dmitriy
Resident evil и Марио гонял.
Но с графоном там ничего "сверх" нету..
Блин, топ в стиме в этом году был вообще мутный и непонятный, судя по текущему голосованию, тут походу та-же история.
Сегодня в 18:29
#
Dmitriy
+814
Dmitriy
А вот аватар да, хорош. Геймплей — фар край, только в синих тонах, да, но графон в целом очень зашёл. Цена соответствует, да.
Сегодня в 18:31
#
tellurian
+4720
tellurian
В Марио всегда интересная графика. Мультяшная. Этим подкупает.
час назад в 19:46
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