Эмулятор Delta наконец-то вышел на iPad. Причём эта версия может эмулировать несколько игр одновременно

Компания Apple наконец-то одобрила в App Store обновлённую версию популярного эмулятора ретро-консолей под названием Delta.
Разработчик Райли Тестут рассказал, что новое приложение Delta получило обновлённый логотип, поддержку iPad и кучу других изменений. В версии Delta 1.6 были исправлены проблемы с сенсорным управлением, а также появилась поддержка Stage Manager, Handoff (для продолжения игровых сессий, начатых на iPhone) и Split View. Последний режим позволяет запускать ромы в нескольких окнах.
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Вместе с этим в эмуляторе появились новые скины, жесты и возможность экспорта сохранений. Владельцы Mac с чипами M-серии также могут скачать эмулятор на свои компьютеры.
В ближайшем будущем Тестут обещает добавить поддержку Sega Genesis и других платформ, но на Android приложение он портировать не собирается.