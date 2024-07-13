Эмулятор Delta наконец-то вышел на iPad. Причём эта версия может эмулировать несколько игр одновременно

Фархад
Delta

Компания Apple наконец-то одобрила в App Store обновлённую версию популярного эмулятора ретро-консолей под названием Delta.

Разработчик Райли Тестут рассказал, что новое приложение Delta получило обновлённый логотип, поддержку iPad и кучу других изменений. В версии Delta 1.6 были исправлены проблемы с сенсорным управлением, а также появилась поддержка Stage Manager, Handoff (для продолжения игровых сессий, начатых на iPhone) и Split View. Последний режим позволяет запускать ромы в нескольких окнах.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Вместе с этим в эмуляторе появились новые скины, жесты и возможность экспорта сохранений. Владельцы Mac с чипами M-серии также могут скачать эмулятор на свои компьютеры.

В ближайшем будущем Тестут обещает добавить поддержку Sega Genesis и других платформ, но на Android приложение он портировать не собирается.
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Игра по фильму «Карате-пацан» выйдет в сентябре
В Telegram появилась новая игра тапалка. Она не отнимает времени и рассказывает возраст вашего аккаунта
Анонсирован Vampire Survivors Plus без рекламы для iOS. Круто, но радоваться рано

Рекомендации

Рекомендации

Павел Дуров в восторге от игры TapSwap. О чём она и как в неё играть?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии