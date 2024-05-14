Можно сэкономить 7999 р.: Epic Games бесплатно отдаёт игру Firestone со всеми дополнениями

В Epic Games Store стартовала раздача игры Firestone. Сама по себе она бесплатная, но до 16 мая можно урвать множество дополнений, стоимость которых оценивается почти в 8 тысяч рублей. Те, кто воспользуется этой акцией, получат в подарок эксклюзивный скин, который в дальнейшем будет невозможно приобрести даже за деньги.
Firestone — онлайн-игра в стиле фэнтези, в которой нужно сражаться с другими игроками. В ней есть многопользовательский режим и PVP-арены, можно приобретать новых героев и прокачивать их различными улучшениями.
В Epic Games Store также раздаётся Circus Electrique — тактическая ролевая игра об управлении собственным цирком. Она выполнена в антураже стимпанка, а действие происходит в альтернативной версии викторианского Лондона.
Несмотря на царящий вокруг хаос, шоу должно продолжаться! Восстановите цирк, верните ему былую славу и достигните невиданных ранее высот, нанимая на работу самых талантливых исполнителей со всего мира. Навыки артистов, их взаимоотношения друг с другом и общий уровень самоотверженности — всё это влияет на коммерческий успех каждого шоу.
Обе игры доступны в России.
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