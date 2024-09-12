Epic Games бесплатно раздаёт две прикольные игры

Один из крупнейших игровых магазинов Epic Games Store на этой неделе расщедрился на два довольно увлекательных тайтла — Rugrats: Adventures in Gameland и Super Crazy Rhythm Castle. Первую можно забрать на российский аккаунт, а для второй потребуется зарубежный.
Rugrats: Adventures in Gameland — платформер по мотивам одноимённого мультсериала, который в России показывали на Nickelodion под названием «Ох, уж эти детки!». Игра вышла только 10 сентября 2024 года. Она однозначно зайдёт любителям инди-платформеров.
Super Crazy Rhythm Castle — увлекательное ритм-приключение с кооперативным режимом. Проект тоже относительно свежий — он вышел в 2023 году, но успел набрать 86% положительных отзывов в Steam.
Раздача продлится до 19 сентября.
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