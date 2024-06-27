Epic Games бесплатно раздаёт ролевую игру в стиле готического хоррора Sunless Skies. Её можно запустить даже на Mac

В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача новой игры — Sunless Skies в расширенном издании Sovereign Edition.
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Получить игру можно на российский аккаунт до вечера 4 июля. Обычно за неё просят ~$25. Из совместимых платформ — Windows 7 и новее, macOS X и новее, Linux Ubuntu 14.04 и новее.
«Sunless Skies — это ролевая игра в жанре готического хоррора с упором на исследование и изысканное повествование. Игроку предстоит стать капитаном летающего паровоза, чтобы исследовать вселенную Павшего Лондона, сражаясь с кораблями различных фракций и непостижимыми чудовищами», — из описания тайтла.
Разработчиками Sunless Skies выступила узкоспециализированная инди-студия из Лондона Failbetter Games. В Steam у проекта 84% положительных отзывов.