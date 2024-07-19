Epic Games Store бесплатно раздаёт сразу две игры — Arcade Paradise и Maid of Sker

Фархад
AP

Одна из крупнейших игровых платформ, Epic Games Store, в рамках еженедельной бесплатной раздачи игр решила порадовать геймеров сразу двумя проектами: Arcade Paradise и Maid of Sker.



Arcade Paradise — бизнес-симулятор, в котором игрокам предстоит превратить прачечную в лучший в мире зал игровых автоматов. На самих аркадных автоматах поиграть тоже получится. В Steam у игры 89% положительных отзывов на основе 871 оценок.

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Maid of Sker — ужастик с элементами выживания от первого лица, события которого происходят в мистическом отеле Скер. За разработку отвечала студия Wales Interactive, подарившая нам Battlefield 1. В Steam тайтл набрал 80% положительных отзывов на основе 1445 рецензий.

Оба тайтла можно забрать на российский аккаунт до 25 июля.
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Источник:
EGS
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