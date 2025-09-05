Epic Games Store отдаёт бесплатно суперхитовую игру Monument Valley

Игровой магазин Epic Games Store запустил раздачу культовой головоломки Monument Valley — её можно бесплатно добавить в свою библиотеку до 11 сентября. Игра, впервые вышедшая на мобильных платформах в 2014 году, сохранила свою актуальность благодаря уникальной механике оптических иллюзий и художественной эстетике. Для её получения достаточно перейти на эту страницу в магазине и нажать кнопку «Получить», после чего она останется в аккаунте навсегда.
Monument Valley представляет собой изящный пазл-платформер, где игроку предстоит управлять принцессой Идой через архитектурные сооружения, основанные на оптических иллюзиях и невозможных объектах. Игра получила международное признание за инновационный геймплей, минималистичный дизайн и философскую глубину повествования, собрав множество наград в игровой индустрии.