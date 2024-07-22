Этот Tesla Cybertrack точно сможет позволить себе любой

Александр


Epic Games и Tesla объявили о коллаборации, в рамках которой электропикап Cybertrack появится в игре Fortnite. Скорее всего, его можно будет использовать в гоночном режиме Rocket Racing, который был добавлен в Fortnite несколько месяцев назад, но также есть вероятность, что геймеры смогут покататься на нём в классических режимах «Королевская битва» и «Нулевая высота».

В Rocket Racing скины автомобилей платные или выдаются за определённые достижения, а в «Королевской битве» и «Нулевой высоте» любой желающий может запрыгнуть в бесхозный автомобиль, хотя некоторые машины приходится отбивать у боссов (как, например, происходит в текущем сезоне в духе «Безумного Макса»).

В тизерном ролике Tesla Cybertrack перетягивает танк и ещё какой-то автомобиль. Это отсылка к оригинальному анонсу Cybertrack, в котором демонстрировалось преимущество его тяги перед Ford F-150 Raptor R (хотя в Ford заявили о жульничестве и просили реванша).

Судя по официальному анонсу, Tesla Cybertrack появится в Fortnite с 23 июля после выпуска обновления 30.30. Это первое официальное появление электропикапа Илона Маска в игре, до этого энтузиасты добавляли в качестве любительских модов в Cyberpunk 2077, Rocket League, GoldenEye 007 и Minecraft.

По слухам, в скором времени Fortnite ждут некоторые другие нововведения — в частности, расширение лобби со ста до двухсот игроков в одном матче и добавление возможности ползать по земле для лучшей маскировки.

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Комментарии

EDD
+404
EDD
Даже бомж😄
Вчера в 21:23
#
EDD
+404
EDD EDD
Почему фото не вставляется??
Вчера в 21:24
#
Mers
+5228
Mers EDD
Потому что это iGuides.
Вчера в 22:22
#
Юра из МУРа
+246
Юра из МУРа EDD
Бомжу лучше "таз". Если что то пойдёт не так, запчасти на любой помойке найдутся)
час назад в 23:54
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