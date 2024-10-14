Фанат выпустил свою версию Doom 3 — в стиле первых игр серии

Александр


На ModDB появилась свежая модификация игры Doom II от пользователя с ником Camaxide. Она называется Doom III (Doom II Mod), и название может немного спутать, ведь существует коммерческий вариант Doom 3, вышедший двадцать лет назад.

Фанаты Doom критиковали третью часть за отдаление от канонов, и энтузиаст исправил этот «недостаток» — его мод по графике и сценарию гораздо ближе к первым двум частям франшизы. Camaxide говорит, что работал над этим проектом 11 лет. В его моде сохранилась прежняя графика с относительно низким по современным меркам разрешением и мрачной атмосферой, но те, кто наизусть знают все локации в Doom и Doom II, будут обрадованы появлением совершенно новых мест, что добавляет игре свежести.

Camaxide по сути создал продолжение игры Doom II, которой в этом году исполнилось тридцать лет. Он добавил две новые главы с разными уровнями сложности, кооперативный режим, коллекционные предметы и достижения. Обещано более 20 часов геймплея. Для установки и запуска Doom III (Doom II Mod) требуется программа GZDoom версии 4.12.0 или выше.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Nintendo показала геймерский будильник — проснешься, как Марио после грибов
Чем заменить Discord в России? Лучшие альтернативы
Зомби-хоррор Resident Evil 2 выйдет на iPhone и Mac под Новый год

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также