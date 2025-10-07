Файтинг 2XKO от создателей League of Legends уже доступен на ПК

Артем
q5ytqe5yqe5ry.png

Проект вышел из бета-теста и появился в раннем доступе.

Компания Riot Games показала трейлер файтинга 2XKO. В ролике Кортни Лапланте, вокалистка хеви-метал-группы Spiritbox, исполнила трек Ties That Bind на фоне демонстрации возможностей персонажей игры. 

2XKO — командный файтинг 2 на 2. Игрокам предстоит собрать команду из персонажей вселенной League of Legends. В ролике показали сражение нескольких героев: Экко и Ари сражаются против Ясуо. Главной интригой стало появление Варвика, о котором создатели файтинга ранее не рассказывали.

Файтинг, ранее известный как Project L, выйдет в раннем доступе на ПК уже сегодня, 7 октября. Полноценный релиз 2XKO состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, однако точная дата выхода пока не объявлена.

Трейлер

2XKO
