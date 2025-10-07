Файтинг 2XKO от создателей League of Legends уже доступен на ПК

Проект вышел из бета-теста и появился в раннем доступе.
2XKO — командный файтинг 2 на 2. Игрокам предстоит собрать команду из персонажей вселенной League of Legends. В ролике показали сражение нескольких героев: Экко и Ари сражаются против Ясуо. Главной интригой стало появление Варвика, о котором создатели файтинга ранее не рассказывали.
Файтинг, ранее известный как Project L, выйдет в раннем доступе на ПК уже сегодня, 7 октября. Полноценный релиз 2XKO состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, однако точная дата выхода пока не объявлена.
2XKO, ранее известный как Project L, станет первым файтингом студии Riot Games. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году, а для владельцев ПК откроет ранний доступ сегодня, 7 октября.
Трейлер