Файтинг 2XKO от создателей League of Legends уже доступен на ПК

Компания Riot Games показала трейлер файтинга 2XKO. В ролике Кортни Лапланте, вокалистка хеви-метал-группы Spiritbox, исполнила трек Ties That Bind на фоне демонстрации возможностей персонажей игры.2XKO — командный файтинг 2 на 2. Игрокам предстоит собрать команду из персонажей вселенной League of Legends. В ролике показали сражение нескольких героев: Экко и Ари сражаются против Ясуо. Главной интригой стало появление Варвика, о котором создатели файтинга ранее не рассказывали.Файтинг, ранее известный как Project L, выйдет в раннем доступе на ПК уже сегодня, 7 октября. Полноценный релиз 2XKO состоится на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, однако точная дата выхода пока не объявлена.