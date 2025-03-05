Final Fantasy 16 появилась на торрентах

Игру спиратили впервые за пять месяцев после релиза.
«Финалку» выложили в Portable-версии, которая не требует установки и весит около 160 ГБ. В игре есть все дополнения и русские субтитры.
В Final Fantasy XVI игрокам предстоит погрузиться в мрачное фантастичное приключение, где судьбу мира решат айконы и управляющие ими доминанты. Клайв Розфилд, воин титула «Первого Щита Розарии», поклялся защищать своего младшего брата Джошуа. Герою предстоит пережить трагедию, после которой он возжелает отомстить темному айкону Ифриту, оставляющему после себя лишь разрушения.