Final Fantasy 16 появилась на торрентах

Артем
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Игру спиратили впервые за пять месяцев после релиза.

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С выходом нового патча 1.03 из экшен-РПГ Final Fantasy XVI пропала антипиратская защита. Издательство Square Enix решило тихо избавиться от Denuvo, о чем стало известно из описания изменений на SteamDB. Этим воспользовались пираты и игра моментально пополнила раздачи на торрент-трекерах. Помимо удаления антипиратской защиты были исправлены графические баги и текстовые ошибки некоторых локализаций.

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«Финалку» выложили в Portable-версии, которая не требует установки и весит около 160 ГБ. В игре есть все дополнения и русские субтитры.

В Final Fantasy XVI игрокам предстоит погрузиться в мрачное фантастичное приключение, где судьбу мира решат айконы и управляющие ими доминанты. Клайв Розфилд, воин титула «Первого Щита Розарии», поклялся защищать своего младшего брата Джошуа. Герою предстоит пережить трагедию, после которой он возжелает отомстить темному айкону Ифриту, оставляющему после себя лишь разрушения.

Трейлер

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