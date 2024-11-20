Final Fantasy XIV выйдет на iOS и Android





Мобильная версия культовой JRPG сохранит все плюсы оригинала. Мобильная версия культовой JRPG сохранит все плюсы оригинала. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Square Enix внезапно анонсировала выход Final Fantasy XIV Mobile. Игра разрабатывается LightSpeed Studios — дочерней студией Tencent Games.Мобильная версия обещает быть аутентичной — разработчики оставят сюжет нетронутым, сохранят систему сражений и мини-игры, а также различные небоевые и социальные механики. Графика и управление будут адаптированы под мобильные платформы.В проекте также участвует геймдиректор серии Наоки Ёсида:«С выхода Final Fantasy XIV: A Realm Reborn прошло 11 лет. Новая мобильная игра станет сестрой Final Fantasy XIV, в которой мы стремимся воссоздать величие истории и боевые механики оригинала на мобильных устройствах. Небоевые функции, такие как Disciples of the Land и Hand, также будут перенесены, и мы с нетерпением ждем возможности воссоединиться с сообществом Final Fantasy XIV.»Дата релиза пока неизвестна.