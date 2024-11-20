Final Fantasy XIV выйдет на iOS и Android

Артем
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Мобильная версия культовой JRPG сохранит все плюсы оригинала.

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Square Enix внезапно анонсировала выход Final Fantasy XIV Mobile. Игра разрабатывается LightSpeed Studios — дочерней студией Tencent Games.

Мобильная версия обещает быть аутентичной — разработчики оставят сюжет нетронутым, сохранят систему сражений и мини-игры, а также различные небоевые и социальные механики. Графика и управление будут адаптированы под мобильные платформы.

В проекте также участвует геймдиректор серии Наоки Ёсида:

«С выхода Final Fantasy XIV: A Realm Reborn прошло 11 лет. Новая мобильная игра станет сестрой Final Fantasy XIV, в которой мы стремимся воссоздать величие истории и боевые механики оригинала на мобильных устройствах. Небоевые функции, такие как Disciples of the Land и Hand, также будут перенесены, и мы с нетерпением ждем возможности воссоединиться с сообществом Final Fantasy XIV.»

Дата релиза пока неизвестна.

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Источник:
YouTube
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Комментарии

0
qpeoevxbd
Фунтик 🤡
час назад в 11:14
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