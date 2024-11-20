Final Fantasy XIV выйдет на iOS и Android

Мобильная версия культовой JRPG сохранит все плюсы оригинала.
Мобильная версия обещает быть аутентичной — разработчики оставят сюжет нетронутым, сохранят систему сражений и мини-игры, а также различные небоевые и социальные механики. Графика и управление будут адаптированы под мобильные платформы.
В проекте также участвует геймдиректор серии Наоки Ёсида:
«С выхода Final Fantasy XIV: A Realm Reborn прошло 11 лет. Новая мобильная игра станет сестрой Final Fantasy XIV, в которой мы стремимся воссоздать величие истории и боевые механики оригинала на мобильных устройствах. Небоевые функции, такие как Disciples of the Land и Hand, также будут перенесены, и мы с нетерпением ждем возможности воссоединиться с сообществом Final Fantasy XIV.»
Дата релиза пока неизвестна.