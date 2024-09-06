Финальную Warhammer 40,000: Space Marine 2 слили на торренты

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Ранее в сети появился недоработанный билд игры. Теперь, благодаря раннему доступу и отсутствию защиты, официальная версия появилась на пиратских трекерах.Релиз одной из самых ожидаемых игр этого года Warhammer 40,000: Space Marine 2 состоится 9 сентября. Разработчики из Saber Interactive сознательно решили отказаться от защиты Denuvo, избегая лишних затрат и проблем с производительностью, поскольку нередко антипиратский софт становится лишней нагрузкой на систему. Кроме того, при оформлении предзаказа, доступ к однопользовательской кампании открывается раньше на три дня, чем и воспользовались пираты.Однако даже с учетом бесплатного доступа Space Marine 2 буквально взорвала Steam — спустя несколько часов доступа, онлайн игры составил 134 тыс пользователей и показатели продолжают расти. Стоит заметить, что отзывы у новинки пока смешанные — игроки жалуются на недостаточно хорошую оптимизацию, периодические баги, установку дополнительного софта для мультиплеера и отсутствие поддержки широкоформатных мониторов. Скорее всего, разработчики учтут пожелания и добавят исправления с ближайшими патчами.Warhammer 40,000: Space Marine 2 доступна на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. В игре есть официальная озвучка на русский язык.